Прогнози не справдилися. Скільки нових учнів з України пішли до польських шкіл

У новому навчальному році до польських шкіл записалися близько 40 тисяч нових учнів з України. У Міністерстві освіти прогнозували удвічі більшу кількість.

Чому так сталося, РБК-Україна розповідає з посиланням на naszwybir.pl .

Частина батьків зіткнулися зі складнощами із записом дітей до шкіл

У Польщі для українських дітей із тимчасовим захистом запровадили шкільний обов'язок. У зв'язку із цим в уряді прогнозували, що до шкіл з 1 вересня прийдуть 80 тисяч нових учнів з України. Проте наразі до польської шкільної освіти долучилися близько 40 тисяч українських дітей. Про це повідомив речник Міністерства освіти Пьотр Острембський.

"Наразі ми можемо говорити про близько 40 тисяч учнів з України. Це число, звісно, стосується всіх 16 воєводств, але на кожне з них випадає невелика кількість учнів. Тож школи не мають проблем з прийняттям учнів з України", – зазначив він.

Експерти мають дві версії, чому українських дітей у школах менше, ніж очікувалося.

"Або дітей з України у Польщі значно менше, ніж ми думаємо, або частина тих дітей, котрі в Польщі, попри шкільний обов’язок, з 1 вересня не долучилися до польської освітньої системи", - пояснив експерт з питань освіти Центру громадянської освіти Єнджей Вітковський.

Водночас частина батьків мають складнощі з записом дітей до польських шкіл, які обговорюють в українських групах у соцмережах. Наприклад, коли у школах немає місць або українським дітям пропонують записатися до класу, який на два роки молодший того, куди мали б піти.

Загалом у польських закладах дошкільної, початкової та середньої освіти станом на 1 липня навчалося 178 365 українців. У початкових та середніх школах налічувалося 147 755 учнів-біженців з України. Ще 30 610 дітей відвідували дитячі садки та центри дошкільної підготовки.

Фото: Урок у польській школі (gettyimages.com)

Шкільний обов'язок для українських дітей у Польщі

Зміни до спецзакону про допомогу українцям у Польщі, які набули чинності з 1 липня, передбачають, що всі діти з тимчасовим захистом мають відвідувати школи у Польщі. Досі батьки могли обирати дистанційну форму навчання в українській системі освіти, але тепер це не звільняє від шкільного обов'язку у Польщі. Українських біженців, які не запишуть дітей до школи, позбавлять польських "дитячих" виплат (близько 8000 грн щомісяця) та можуть карати штрафами.

Виняток із обов'язку відвідувати школу у Польщі зробили лише для учнів випускних класів, які складатимуть НМТ.