Украинский как второй иностранный? Что изменится для школьников в Польше и когда

Польша поддерживает преподавание украинского языка в школах как второго иностранного. Кроме того, ученикам из Украины доступны при необходимости дополнительные занятия по определенным предметам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины
На прошлой неделе в рамках рабочего визита украинской делегации в Варшаву состоялась встреча:
По результатам мероприятия в МОН сообщили, что польская сторона поддерживает преподавание украинского языка в польских школах как второго иностранного.
Во время встречи польская сторона сообщила также, что рассмотрит возможность занесения украинского языка в перечень языков, которые можно выбрать для сдачи экзамена "восьмиклассника" - обязательного для перехода на следующий уровень среднего образования.
Уточняется, что этот вопрос могут учесть в рамках запланированной реформы школьного образования Польши на 2026-2027 годы.
Программы для преподавания украинского языка как второго иностранного в польских школах разрабатывает доцент Института Славистики Польской академии наук Павел Левчук.
"МОН совместно с партнерами работает над тем, чтобы украинские дети за рубежом не теряли связь с Украиной и имели возможность изучать украиноведческие предметы", - отметили в министерстве.
В рамках действующего польского законодательства, школы могут вводить преподавание украинского языка при следующих условиях:
В завершение в МОН рассказали, что в польских школах предусмотрен ряд форм поддержки, которыми могут воспользоваться украинские ученики:
Напомним, ранее мы рассказывали, как в Польше могут штрафовать украинцев, чьи дети не ходят в школу.
Читайте также о высшем образовании в Польше - как украинцам поступить на обучение и нужно ли сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ).
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.