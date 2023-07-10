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Українська газовидобувна галузь може опинитися у глибокій кризі, - експерт

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Понеділок 10 липня 2023 12:41
Українська газовидобувна галузь може опинитися у глибокій кризі, - експерт Фото: українська газовидобувна галузь може опинитися у глибокій кризі (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Газовидобувна галузь України може суттєво постраждати через бездіяльність Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яка у червні не продовжила строк дії цінових зобов’язань для заводів, які виробляють на замовлення американської компанії високотехнологічну бурильну та обсадну трубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю УНН.

"Українська газовидобувна галузь, яка поступово відроджується за допомогою американської компанії, може опинитися у глибокій кризі через бездіяльність українських чиновників, які підігрують бізнес-інтересам одного з українських олігархів", - йдеться у матеріалі.

Як йдеться в статті, Укргазвидобування сьогодні як ніколи потребує бурильну трубу, адже її залишки на складах майже відсутні.

"Якщо міжвідомча комісія не ухвалить відповідних рішень, ціна закупівлі бурильної та обсадної труби для державної компанії Укргазвидобування зросте більш ніж на 52% і призведе до додаткових незапланованих витрат в розмірі понад півмільярда гривень", - додається в статті.

Наслідком цього стане зрив програми буріння українського газу, різке падіння видобутку і глибока енергетична криза із ймовірним відключенням від газопостачання підприємств і домогосподарств, прогнозують експерти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Конгресі США висловили занепокоєння ситуацією, коли в Україні "за закритими дверима" може бути розглянуто питання "захисту національного виробника від демпінгового імпорту" щодо деяких американських компаній.

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