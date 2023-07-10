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У Конгресі США висловили занепокоєння через антидемпінгове слухання в Україні: у чому причина

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Понеділок 10 липня 2023 12:01
У Конгресі США висловили занепокоєння через антидемпінгове слухання в Україні: у чому причина Фото: у Конгресі США висловили занепокоєння через антидемпінгове слухання в Україні (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

У Конгресі США висловили занепокоєння ситуацією, коли в Україні "за закритими дверима" може бути розглянуто питання "захисту національного виробника від демпінгового імпорту" щодо деяких американських компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення конгресмена Майка Келлі до Державного департаменту США із копією на Міністерство економіки України.

У зверненні конгресмена Майка Келлі від Пенсильванії зазначається, що компанії з його округу – Logistic Plus, Vorex LLC та Liberty Tools – можуть зазнати негативного впливу від слухань, які відбудуться 11 липня.

У листі Келлі також йдеться про те, що наслідки рішень по антидемпінгу можуть "призвести до того, що українці будуть змушені платити більше за енергоресурси, а сама ситуація є загрозою для розвитку незалежних енергетичних ресурсів місцевого виробництва".

У Конгресі США висловили занепокоєння через антидемпінгове слухання в Україні: у чому причина

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що компанія Інтерпайп ініціювала перед Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі антидемпінгове розслідування проти заводів-виробників високотехнологічної бурильної та обсадної труби, яку поставляє в Україну американська компанія Vorex.

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