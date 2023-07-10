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Украинская газодобывающая отрасль может оказаться в глубоком кризисе, - эксперт

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Понедельник 10 июля 2023 12:41
Украинская газодобывающая отрасль может оказаться в глубоком кризисе, - эксперт Фото: украинская газодобывающая отрасль может оказаться в глубоком кризисе (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Газодобывающая отрасль Украины может существенно пострадать из-за бездействия Межведомственной комиссии по международной торговле, которая в июне не продлила срок действия ценовых обязательств для заводов, производящих по заказу американской компании высокотехнологичную буровую и обсадную трубу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью УНН.

"Украинская газодобывающая отрасль, которая постепенно возрождается с помощью американской компании, может оказаться в глубоком кризисе из-за бездействия украинских чиновников, подыгрывающих бизнес-интересам одного из украинских олигархов", - говорится в материале.

Как говорится в статье, Укргаздобыча сегодня как никогда нуждается в бурильной трубе, ведь ее остатки на складах почти отсутствуют.

"Если межведомственная комиссия не примет соответствующих решений, цена закупки бурильной и обсадной трубы для государственной компании Укргаздобыча вырастет более чем на 52% и приведет к дополнительным незапланированным расходам в размере более полумиллиарда гривен", - добавляется в статье.

Следствием этого станет срыв программы бурения украинского газа, резкое падение добычи и глубокий энергетический кризис с вероятным отключением от газоснабжения предприятий и домохозяйств, прогнозируют эксперты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Конгрессе США выразили обеспокоенность ситуацией, когда в Украине "за закрытой дверью" может быть рассмотрен вопрос "защиты национального производителя от демпингового импорта" в отношении некоторых американских компаний.

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