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Українська Fire Point запускає масштабне виробництво в Данії

01:12 20.08.2026 Чт
2 хв
Що збираються виробляти на потужностях данського заводу?
aimg Пилип Бойко
Українська Fire Point запускає масштабне виробництво в Данії Фото: Ракета F5 "Фламінго" (Скриншот)
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Українська компанія Fire Point розширює виробничі потужності за межами України. У Данії її місцева філія будує завод із виробництва твердого ракетного палива, який має забезпечувати потреби самої компанії та потенційно інших виробників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vector.

Проєкт реалізує філія Fire Point Rocket Technologies, яка підпорядковується материнській компанії в Україні. Спочатку будівництво заводу оцінювали у 50 млн євро. Однак згодом вартість проєкту суттєво зросла і наразі перевищує 150 млн євро.

Компанія вже отримала всі необхідні дозволи для запуску проєкту. За словами операційного директора Fire Point В’ячеслава Бондарчука, підприємство матиме значні виробничі потужності.

"Ми збираємося відкрити тут завод із величезною потужністю, щоб виробляти багато твердого ракетного палива - спершу для Fire Point, а також щоб мати змогу постачати іншим компаніям", - зазначив він.

У Fire Point говорять про нарощування спроможностей

Українська Fire Point запускає масштабне виробництво в ДаніїСхема роботи нового заводу Fire Point в Данії (інфографіка Fire Point)

CEO та CTO Fire Point Ірина Терех заявила, що оцінювати можливості компанії та української армії варто не лише за кількістю конкретних ракет.

"Ми міряємо не ракетами: номер дев’ять чи номер сім. Ми маємо міряти спроможностями", - пояснила вона.

За словами Терех, наразі українська армія не має масштабної спроможності завдавати ударів по Москві з точністю та без можливості перехоплення таких цілей.

Будівництво заводу в Данії має створити для Fire Point додаткові виробничі можливості, зокрема у сфері виробництва твердого ракетного палива.

Що ще відомо про виробництво ракети Fire Point

Україна значно наростила удари ракетами "Фламінго" по РФ. Зокрема, в ніч проти 15 серпня Україна атакувала ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі ракетою "Фламінго". Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

На можливе використання "Фламінго" по російській Самарі сьогодні натякнув співвласник компанії Fire Point Денис Штілерман, опублікувавши відео запуску ракети.

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