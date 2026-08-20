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Украинский Fire Point запускает масштабное производство в Дании

01:12 20.08.2026 Чт
2 мин
Что собираются производить на мощностях датского завода?
aimg Филипп Бойко
Украинский Fire Point запускает масштабное производство в Дании Фото: Ракета F5 "Фламинго" (Скриншот)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинская компания Fire Point расширяет производственные мощности за пределами Украины. В Дании местный филиал строит завод по производству твердого ракетного топлива, который должен обеспечивать потребности самой компании и потенциально других производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vector.

Проект реализует филиал Fire Point Rocket Technologies, подчиняющийся материнской компании в Украине. Сначала строительство завода оценивалось в 50 млн евро. Однако впоследствии стоимость проекта существенно выросла и сейчас превышает 150 млн. евро.

Компания уже получила все необходимые разрешения для запуска проекта. По словам операционного директора Fire Point Вячеслава Бондарчука, у предприятия будут значительные производственные мощности.

"Мы собираемся открыть здесь завод с огромной мощностью, чтобы производить много твердого ракетного топлива - сначала для Fire Point, а также чтобы иметь возможность поставлять другим компаниям", - отметил он.

В Fire Point говорят о наращивании возможностей

Украинский Fire Point запускает масштабное производство в ДанииСхема работы нового завода Fire Point в Дании (инфографика Fire Point)

CEO и CTO Fire Point Ирина Терех заявила, что оценивать возможности компании и украинской армии следует не только по количеству конкретных ракет.

"Мы меряем не ракетами: номер девять или номер семь. Мы должны измерять возможности", - пояснила она.

По словам Терех, сейчас у украинской армии нет масштабной способности наносить удары по Москве с точностью и без возможности перехвата таких целей.

Строительство завода в Дании должно создать для Fire Point дополнительные производственные возможности, в частности, в сфере производства твердого ракетного топлива.

Что еще известно о производстве ракеты Fire Point

Украина значительно нарастила удары ракетами "Фламинго" по РФ. В частности, в ночь на 15 августа Украина атаковала ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре ракетой "Фламинго". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

На возможное использование "Фламинго" по российской Самаре сегодня намекнул совладелец компании Fire Point Денис Штиллерман, опубликовав видео запуска ракеты.

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