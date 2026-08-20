Украинский Fire Point запускает масштабное производство в Дании

Украинская компания Fire Point расширяет производственные мощности за пределами Украины. В Дании местный филиал строит завод по производству твердого ракетного топлива, который должен обеспечивать потребности самой компании и потенциально других производителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vector .

Проект реализует филиал Fire Point Rocket Technologies, подчиняющийся материнской компании в Украине. Сначала строительство завода оценивалось в 50 млн евро. Однако впоследствии стоимость проекта существенно выросла и сейчас превышает 150 млн. евро.

Компания уже получила все необходимые разрешения для запуска проекта. По словам операционного директора Fire Point Вячеслава Бондарчука, у предприятия будут значительные производственные мощности.

"Мы собираемся открыть здесь завод с огромной мощностью, чтобы производить много твердого ракетного топлива - сначала для Fire Point, а также чтобы иметь возможность поставлять другим компаниям", - отметил он.

В Fire Point говорят о наращивании возможностей

Схема работы нового завода Fire Point в Дании (инфографика Fire Point)

CEO и CTO Fire Point Ирина Терех заявила, что оценивать возможности компании и украинской армии следует не только по количеству конкретных ракет.

"Мы меряем не ракетами: номер девять или номер семь. Мы должны измерять возможности", - пояснила она.

По словам Терех, сейчас у украинской армии нет масштабной способности наносить удары по Москве с точностью и без возможности перехвата таких целей.

Строительство завода в Дании должно создать для Fire Point дополнительные производственные возможности, в частности, в сфере производства твердого ракетного топлива.