UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українська діаспора Канади закликала уряд не впускати зірку НХЛ: яка причина

Фото: Алєксандр Овєчкін може не потрапити до Канади (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорців

Капітан "Вашингтон Кепіталз" Алєксандр Овєчкін ризикує не отримати дозвіл на в'їзд на вимогу Конгресу українців Канади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Українська громада вирішила організувати бойкот 37-річному росіянину. Ветеран може пропустити матчі "Кепіталз" на території Канади.

Громадяни РФ для в'їзду в країну повинні мати візу. Овєчкін подаватиме документи на дозвіл в'їхати до Канади в січні, коли "Вашингтон" гратиме з "Торонто" на виїзді (30 січня). Однак, тамтешні міністри закордонних справ і з питань імміграції отримали відкритий лист КУК.

Конгрес просить відмовити у наданні візи російському хокеїсту. Головним аргументом канадських українців на користь своєї позиції є мовчання Овєчкіна щодо вторгнення РФ до України. Він не засудив агресію, а в 2017 році навіть створив громадський рух PutinTeam.

Минулої суботи Овєчкін став другим бомбардиром в історії регулярного чемпіонату НХЛ. За кількістю закинутих шайб росіянин обійшов легендарного Горді Хоу. Зараз в активі капітана "Вашингтона" 803 голи. У лідерах залишається канадець із українським корінням Вейн Гретцкі (894 шайби).

До слова, студентська збірна України з хокею поїхала в канадське турне перед Універсіадою-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КанадаНХЛхоккей