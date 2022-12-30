Украинская диаспора Канады призвала правительство не впускать звезду НХЛ: какая причина

Украинская община решила организовать бойкот 37-летнему россиянину. Ветеран может пропустить матчи "Кэпиталз" на территории Канады.

Граждане РФ для въезда в страну должны иметь визу. Овечкин будет подавать документы на разрешение въехать в Канаду в январе, когда "Вашингтон" сыграет с "Торонто" на выезде (30 января). Однако тамошние министры иностранных дел и по вопросам иммиграции получили открытое письмо КУК.

Конгресс просит отказать в предоставлении визы российскому хоккеисту. Главным аргументом канадских украинцев в пользу своей позиции является молчание Овечкина по поводу вторжения РФ в Украину. Он не осудил агрессию, а в 2017 году даже создал общественное движение PutinTeam.

В прошлую субботу Овечкин стал вторым бомбардиром в истории регулярного чемпионата НХЛ. По количеству заброшенных шайб россиянин обошел легендарного Горди Хоу. Сейчас в активе капитана "Вашингтона" 803 гола. В лидерах остается канадец с украинскими корнями Уэйн Гретцки (894 шайбы).