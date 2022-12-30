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Украинская диаспора Канады призвала правительство не впускать звезду НХЛ: какая причина

Фото: Александр Овечкин может не попасть в Канаду (facebook.com/Capitals)
Автор: Антон Федорцив

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин рискует не получить разрешение на въезд по требованию Конгресса украинцев Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Украинская община решила организовать бойкот 37-летнему россиянину. Ветеран может пропустить матчи "Кэпиталз" на территории Канады.

Граждане РФ для въезда в страну должны иметь визу. Овечкин будет подавать документы на разрешение въехать в Канаду в январе, когда "Вашингтон" сыграет с "Торонто" на выезде (30 января). Однако тамошние министры иностранных дел и по вопросам иммиграции получили открытое письмо КУК.

Конгресс просит отказать в предоставлении визы российскому хоккеисту. Главным аргументом канадских украинцев в пользу своей позиции является молчание Овечкина по поводу вторжения РФ в Украину. Он не осудил агрессию, а в 2017 году даже создал общественное движение PutinTeam.

В прошлую субботу Овечкин стал вторым бомбардиром в истории регулярного чемпионата НХЛ. По количеству заброшенных шайб россиянин обошел легендарного Горди Хоу. Сейчас в активе капитана "Вашингтона" 803 гола. В лидерах остается канадец с украинскими корнями Уэйн Гретцки (894 шайбы).

К слову, студенческая сборная Украины по хоккею уехала в канадское турне перед Универсиадой-2023.

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