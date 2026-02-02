UA

Українська делегація вирушила на новий раунд переговорів зі США та Росією

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські чиновники вже вирушили на зустріч із російською та американською делегаціями в Абу-Дабі. Переговори відбудуться 4-5 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, українська команда продовжує працювати з американськими чиновниками, щоб "реальні рішення заради миру могли масштабуватися".

"Сьогодні була нарада з нашою делегацією - хлопці вже в дорозі. Зустрічі будуть у середу і четвер. І не тільки тристоронній формат, а й з Америкою буде двосторонній формат", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що є питання, які необхідно узгодити зі США.

"Щодо гарантій безпеки ми готові. Щодо відновлення і подальшого розвитку України чиновники працюють, наші команди активно цим займаються", - додав він.

Також голова української держави сказав, що важлива рішуча підтримка діалогу з боку США - щоб російський терор не зривав те, чого можна добитися.

Переговори в Абу-Дабі

Варто зауважити, що це буде вже другий раунд переговорів України, США і Росії в Абу-Дабі.

Після першого раунду результати публічно не оголошувалися. При цьому з 30 січня діяло "енергетичне перемир'я". Спочатку чутки про таке перемир'я з'явилися в мережі, після чого президент США Дональд Трамп заявив, що він попросив російського диктатора Володимира Путіна зупинити удари по Києву та інших містах України.

Сьогодні, 2 лютого, у Міненерго повідомили, що російські окупанти відновили удари по енергетичній інфраструктурі України. Але президент Володимир Зеленський уточнив, що цілеспрямованих атак не було.

До слова, Росія вже неодноразово відкидала ідею повного перемир'я з Україною. Москва вимагає, щоб Київ передав під її контроль усю Донецьку область.

