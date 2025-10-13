Українська делегація у Вашингтоні: головні теми зустрічей з МВФ і США

Нова програма з МВФ

Чинна програма МВФ з Україною розрахована на 2023-2027 роки. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко звернулася до МВФ із проханням про нову програму. МВФ схиляється до того, щоб замість чинної підготувати нову програму з Україною.

Україна і МВФ вже почали обговорювати параметри нової програми. Рішення залежатиме від домовленостей щодо реформ і фінансування.