Украинская делегация в Вашингтоне: главные темы встреч с МВФ и США

Фото: украинская делегация прибудет в Вашингтон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Вашингтоне сегодня начинается ежегодная финансовая неделя МВФ и Всемирного банка, в которой примет участие украинская делегация.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

По ее словам, программа визита предусматривает участие в ключевых экономических дискуссиях и встречах высокого уровня.

В состав делегации вошли премьер-министр Юлия Свириденко, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, министр финансов Сергей Марченко, глава Нацбанка Андрей Пышный, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Основные направления визита

По словам Стефанишиной, отдельный компонент визита посвящен углублению сотрудничества Украины и США в сфере безопасности и усилению давления на Россию.

Также будет обсуждаться поддержка энергетической устойчивости Украины и дальнейшая финансовая помощь.

"Подготовили насыщенную программу встреч - от двусторонних переговоров с Конгрессом до круглого стола в поддержку Украины во Всемирном банке", - сообщила посол.

Встречи с американскими партнерами и бизнесом

Украинская делегация планирует ряд двусторонних встреч с представителями Администрации США и Конгресса.

Также обязательным элементом визита станет встреча с представителями американского бизнеса.

"Продолжим диалог в развитие договоренностей между президентами Украины и США", - подчеркнула Стефанишина.

 

 

Новая программа с МВФ

Действующая программа МВФ с Украиной рассчитана на 2023-2027 годы. Премьер-министр Юлия Свириденко обратилась к МВФ с просьбой о новой программе. МВФ склоняется к тому, чтобы вместо действующей подготовить новую программу с Украиной.

Украина и МВФ уже начали обсуждать параметры новой программы. Решение будет зависеть от договоренностей по реформам и финансированию.

