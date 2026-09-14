"Українська бронетехніка" шукає партнерів у Німеччині для випуску бронеавтомобілів

"Українська бронетехніка" шукає партнерів у Німеччині

"Українська бронетехніка", яка входить до Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України (NAUDI), є одним із найбільших постачальників озброєння та військової техніки для Сил оборони України.

Компанія розглядає можливість співпраці з німецькою промисловістю, зокрема для виробництва двох нових бронеавтомобілів - "Сайгак-1" та "Варта-3".

Одним із потенційних партнерів є оборонний підрозділ Mercedes-Benz. Зокрема, "Варта-3" розроблена на шасі Unimog, яке виробляє німецький автогігант.

У "Українській бронетехніці" пояснюють вибір Німеччини її значною роллю у військовій підтримці України. Німецька влада також заявляла про намір активніше залучати власну оборонну промисловість до допомоги Україні.

Водночас у компанії зазначили, що наразі не проводили переговорів із німецьким урядом щодо можливих майбутніх замовлень бронеавтомобілів.

Як співпраця може допомогти ЗСУ

Для України така кооперація може бути способом одночасно забезпечити потреби Сил оборони та підтримати завантаження вітчизняних виробничих потужностей.

Зокрема, фінансування закупівель української техніки країнами-партнерами може допомогти вирішити наявну проблему із замовленнями бронетехніки в Україні, пише профільне видання Defence Express.

До того ж Німеччина вже фінансувала закупівлі українських дронів, наземних роботизованих комплексів та іншої продукції в межах спільних проєктів.

Окремим прикладом є важкі НРК Protector, вироблені "Українською бронетехнікою", постачання яких для Національної гвардії України фінансувала Німеччина. Перша партія таких комплексів уже була передана військовим.

У випадку з "Варта-3" потенційна кооперація з Mercedes-Benz може створити можливість для замовлення таких машин для України за німецького фінансування. Крім виробництва бронеавтомобілів, співпраця може передбачати постачання компонентів і запчастин, а також спільну розробку нових військових рішень.