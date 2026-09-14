RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Украинская бронетехника" ищет партнеров в Германии для выпуска бронеавтомобилей

10:55 14.09.2026 Пн
2 мин
Кооперация с немецкой промышленностью может усилить производство техники для ВСУ
aimg Сергей Новиков
СБА "Варта" производства компании "Украинская бронетехника" (фото: NAUDI)

"Украинская бронетехника" ищет партнеров среди немецких оборонных компаний для производства новых бронеавтомобилей и других военных решений. Среди потенциальных партнеров называют Mercedes-Benz.

Как пишет РБК-Украина, об этом представители компании сообщили изданию Breaking Defense во время выставки вооружения MSPO 2026 в Польше.

"Украинская бронетехника" ищет партнеров в Германии

"Украинская бронетехника", которая входит в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), является одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для Сил обороны Украины.

Компания рассматривает возможность сотрудничества с немецкой промышленностью, в частности для производства двух новых бронеавтомобилей - "Сайгак-1" и "Варта-3".

Одним из потенциальных партнеров есть оборонное подразделение Mercedes-Benz. В частности, "Варта-3" разработана на шасси Unimog, производимом немецким автогигантом.

Читайте также: "Украинская бронетехника" показала новые бронеавтомобили: что могут "Сайгак-1" и "Варта-3"

В "Украинской бронетехнике" объясняют выбор Германии ее значительной ролью в военной поддержке Украины. Немецкие власти также заявляли о намерении активнее привлекать собственную оборонную промышленность в помощь Украине.

В то же время в компании отметили, что пока не проводили переговоры с немецким правительством о возможных будущих заказах бронеавтомобилей.

Как сотрудничество может помочь ВСУ

Для Украины такая кооперация может быть способом одновременно обеспечить потребности сил обороны и поддержать загрузку отечественных производственных мощностей.

В частности, финансирование закупок украинской техники странами-партнерами может помочь решить существующую проблему с заказами бронетехники в Украине, пишет профильное издание Defence Express.

При этом Германия уже финансировала закупки украинских дронов, наземных роботизированных комплексов и другой продукции в рамках совместных проектов.

Отдельным примером являются тяжелые НРК Protector, произведенные "Украинской бронетехникой", поставки которых для Национальной гвардии Украины финансировала Германия. Первая партия таких комплексов уже была передана военным.

Читайте также: Нацгвардия получила первые 10 НРК Protector: какие функции и характеристики имеют

В случае с "Вартой-3" потенциальная кооперация с Mercedes-Benz может создать возможность для заказа таких машин для Украины при немецком финансировании. Помимо производства бронеавтомобилей сотрудничество может предусматривать поставки компонентов и запчастей, а также совместную разработку новых военных решений.

Напомним, у "Украинской бронетехники" уже есть опыт международной кооперации. Компания заключила договоренности с ракетостроительной группой MBDA, а также работает над локализацией реактивных двигателей для ракето-дронов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОПКВойна России против Украины