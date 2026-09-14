"Украинская бронетехника" ищет партнеров в Германии для выпуска бронеавтомобилей

"Украинская бронетехника" ищет партнеров в Германии

"Украинская бронетехника", которая входит в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), является одним из крупнейших поставщиков вооружения и военной техники для Сил обороны Украины.

Компания рассматривает возможность сотрудничества с немецкой промышленностью, в частности для производства двух новых бронеавтомобилей - "Сайгак-1" и "Варта-3".

Одним из потенциальных партнеров есть оборонное подразделение Mercedes-Benz. В частности, "Варта-3" разработана на шасси Unimog, производимом немецким автогигантом.

В "Украинской бронетехнике" объясняют выбор Германии ее значительной ролью в военной поддержке Украины. Немецкие власти также заявляли о намерении активнее привлекать собственную оборонную промышленность в помощь Украине.

В то же время в компании отметили, что пока не проводили переговоры с немецким правительством о возможных будущих заказах бронеавтомобилей.

Как сотрудничество может помочь ВСУ

Для Украины такая кооперация может быть способом одновременно обеспечить потребности сил обороны и поддержать загрузку отечественных производственных мощностей.

В частности, финансирование закупок украинской техники странами-партнерами может помочь решить существующую проблему с заказами бронетехники в Украине, пишет профильное издание Defence Express.

При этом Германия уже финансировала закупки украинских дронов, наземных роботизированных комплексов и другой продукции в рамках совместных проектов.

Отдельным примером являются тяжелые НРК Protector, произведенные "Украинской бронетехникой", поставки которых для Национальной гвардии Украины финансировала Германия. Первая партия таких комплексов уже была передана военным.

В случае с "Вартой-3" потенциальная кооперация с Mercedes-Benz может создать возможность для заказа таких машин для Украины при немецком финансировании. Помимо производства бронеавтомобилей сотрудничество может предусматривать поставки компонентов и запчастей, а также совместную разработку новых военных решений.