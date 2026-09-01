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Нацгвардія отримала перші 10 НРК Protector: які функції та характеристики мають

13:45 01.09.2026 Вт
2 хв
Які завдання вони виконуватимуть на фронті?
aimg Лев Шевченко
Нацгвардія отримала перші 10 НРК Protector: які функції та характеристики мають Фото: НРК Protector (NAUDI)
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Чотири підрозділи Національної гвардії України отримали перші 10 наземних роботизованих комплексів (НРК) Protector. Загалом за фінансової підтримки уряду Німеччини для Нацгвардії законтрактовано 100 таких машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку NAUDI.

Що вміє Protector

Комплекс призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань у зоні бойових дій. Він може доставляти боєприпаси, продовольство, паливно-мастильні матеріали, інженерне майно та інші вантажі, а також евакуювати поранених, зменшуючи ризики для особового складу.

Вантажність Protector становить 1480 кг, а максимальна маса причепа, який він здатен буксирувати, - 4 тонни. Це дозволяє за один рейс перевозити значні обсяги необхідного забезпечення.

"Роботизація логістики дозволяє виконувати важливі завдання без зайвого ризику для особового складу", - зазначив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.

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Як комплекс показує себе на фронті

Protector уже застосовується українськими військовими на фронті. Зокрема, комплекс працює в окремій артилерійській бригаді Нацгвардії та буде залучений на Добропільському напрямку.

"Комплекс уже добре показав себе в нашій бригаді. Особливо хочу відзначити чутливість та плавність керування в умовах, далеких від ідеальних. Потужність, швидкість та вантажність говорять самі за себе. Для нашої артилерійської бригади одне з ключових завдань - підвезення важких боєприпасів. І саме тут Protector може суттєво зменшити ризики для особового складу, - зазначив сержант окремої артилерійської бригади НГУ Євген Кочергін.

Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше стають штатним елементом фронтової логістики: у серпні РБК-Україна писало про те, які саме моделі НРК - TerMIT, Рись PRO, Сімба, Ardal, Змій та Ratel - Сили оборони показали на параді до Дня Незалежності.

Крім наземних роботів, компанія "Українська бронетехніка" постачає Силам оборони й інші розробки: раніше того ж місяця РБК-Україна розповідало про бронеавтомобілі "Варта" та "Новатор", чиї бронекапсули витримують удари дронів-камікадзе та вогонь великокаліберних кулеметів.

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