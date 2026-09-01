Нацгвардія отримала перші 10 НРК Protector: які функції та характеристики мають
Чотири підрозділи Національної гвардії України отримали перші 10 наземних роботизованих комплексів (НРК) Protector. Загалом за фінансової підтримки уряду Німеччини для Нацгвардії законтрактовано 100 таких машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку NAUDI.
Що вміє Protector
Комплекс призначений для виконання логістичних та евакуаційних завдань у зоні бойових дій. Він може доставляти боєприпаси, продовольство, паливно-мастильні матеріали, інженерне майно та інші вантажі, а також евакуювати поранених, зменшуючи ризики для особового складу.
Вантажність Protector становить 1480 кг, а максимальна маса причепа, який він здатен буксирувати, - 4 тонни. Це дозволяє за один рейс перевозити значні обсяги необхідного забезпечення.
"Роботизація логістики дозволяє виконувати важливі завдання без зайвого ризику для особового складу", - зазначив генеральний директор компанії Владислав Бельбас.
Як комплекс показує себе на фронті
Protector уже застосовується українськими військовими на фронті. Зокрема, комплекс працює в окремій артилерійській бригаді Нацгвардії та буде залучений на Добропільському напрямку.
"Комплекс уже добре показав себе в нашій бригаді. Особливо хочу відзначити чутливість та плавність керування в умовах, далеких від ідеальних. Потужність, швидкість та вантажність говорять самі за себе. Для нашої артилерійської бригади одне з ключових завдань - підвезення важких боєприпасів. І саме тут Protector може суттєво зменшити ризики для особового складу, - зазначив сержант окремої артилерійської бригади НГУ Євген Кочергін.
Наземні роботизовані комплекси дедалі частіше стають штатним елементом фронтової логістики: у серпні РБК-Україна писало про те, які саме моделі НРК - TerMIT, Рись PRO, Сімба, Ardal, Змій та Ratel - Сили оборони показали на параді до Дня Незалежності.
Крім наземних роботів, компанія "Українська бронетехніка" постачає Силам оборони й інші розробки: раніше того ж місяця РБК-Україна розповідало про бронеавтомобілі "Варта" та "Новатор", чиї бронекапсули витримують удари дронів-камікадзе та вогонь великокаліберних кулеметів.