"Українська бронетехніка" показала нові бронеавтомобілі: що можуть "Сайгак-1" і "Варта-3"

"Сайгак-1": броньований пікап для щоденних завдань

Бронеавтомобіль призначений для безпечного та оперативного перевезення особового складу під час бойових дій, спецоперацій, навчань і патрулювання, а також може використовуватися для ліквідації наслідків стихійних лих і техногенних аварій. Корпус має балістичний захист ПЗСА 3 та протимінний захист рівня 1 за STANAG 4569.

Фото: "Сайгак-1" ("Українська бронетехніка")

Повнопривідне шасі та дизельний двигун потужністю 240 к.с. забезпечують максимальну швидкість до 140 км/год і запас ходу до 600 км при 80-літровому паливному баку.

Екіпаж - 2 особи, ще 3 місця відведено для десанту. Машину оснастили передньою й задньою камерами, автоматичною системою пожежогасіння та колесами RunFlat, а також кондиціонером і обігрівом.

"Варта-3": MRAP з посиленим протимінним захистом

Новинка є вдосконаленою версією "Варти-2" і побудована на німецькому шасі Mercedes-Benz Unimog. Корпус має балістичний захист ПЗСА 6 та протимінний захист рівня 3a/3b за STANAG 4569.

Повний привід 4×4, автоматична коробка передач і дизельний двигун потужністю 326 к.с. з крутним моментом 1400 Нм забезпечують прохідність при повній масі до 14 800 кг; максимальна швидкість - до 100 км/год.

Фото: "Варта-3" ("Українська бронетехніка")

Екіпаж машини - 2 особи, десант - 8 осіб. Для захисту особового складу передбачені протимінні сидіння, системи зв'язку й навігації, відеоспостереження, автоматичне пожежогасіння, кондиціювання, обігрів та ФВУ. Для бойових завдань "Варту-3" можна оснастити поворотною платформою під кулемет або дистанційно керованим бойовим модулем.

Генеральний директор компанії Владислав Бельбас зазначив, що презентація новинок на MSPO у Польщі вже стала для компанії традицією. За його словами, "Варта-3" створена на новому шасі, що дозволило здешевити машину й покращити її ходові характеристики, а "Сайгак-1" має замінити звичайний щоденний транспорт військових на більш захищений варіант.