"Украинская бронетехника" показала новые бронеавтомобили: что могут "Сайгак-1" и "Варта-3"

"Сайгак-1": бронированный пикап для ежедневных заданий

Бронеавтомобиль предназначен для безопасной и оперативной перевозки личного состава в ходе боевых действий, спецопераций, учений и патрулирования, а также может использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. Корпус имеет баллистическую защиту ПЗСА 3 и противоминную защиту уровня 1 по STANAG 4569.

Фото: "Сайгак-1" ("Украинская бронетехника")

Полноприводное шасси и дизельный двигатель мощностью 240 л. обеспечивают максимальную скорость до 140 км/ч и запас хода до 600 км при 80-литровом топливном баке.

Экипаж – 2 человека, еще 3 места отведено для десанта. Машину оснастили передней и задней камерами, автоматической системой пожаротушения и колесами RunFlat, а также кондиционером и обогревом.

"Варта-3": MRAP с усиленной противоминной защитой

Новинка является усовершенствованной версией "Варты-2" и построена на немецком шасси Mercedes-Benz Unimog. Корпус имеет баллистическую защиту ПЗСА 6 и противоминную защиту уровня 3a/3b по STANAG 4569.

Полный привод 4x4, автоматическая коробка передач и дизельный двигатель мощностью 326 л.с. с крутящим моментом 1400 Нм обеспечивают проходимость при полной массе до 14800 кг; максимальная скорость – до 100 км/ч.

Фото: "Варта-3" ("Украинская бронетехника")

Экипаж машины – 2 человека, десант – 8 человек. Для защиты личного состава предусмотрены противоминные сиденья, системы связи и навигации, видеонаблюдение, автоматическое пожаротушение, кондиционирование, обогрев и ФПУ. Для боевых задач "Варту-3" можно оснастить поворотной платформой под пулемет или дистанционно управляемым боевым модулем.

Генеральный директор компании Владислав Бельбас отметил, что презентация новинок на MSPO в Польше уже стала для компании традицией. По его словам, "Варта-3" создана на новом шасси, что позволило удешевить машину и улучшить ее ходовые характеристики, а Сайгак-1 должен заменить обычный ежедневный транспорт военных на более защищенный вариант.