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"Украинская бронетехника" показала новые бронеавтомобили: что могут "Сайгак-1" и "Варта-3"

08:09 09.09.2026 Ср
2 мин
Чем новинки отличаются от предшественников и какие задачи будут выполнять на фронте?
aimg Лев Шевченко

На выставке MSPO-2026 в Польше компания "Украинская бронетехника" представила два новых бронеавтомобиля - легкобронированный "Сайгак-1" и машину класса MRAP "Варта-3".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "Украинская бронетехника".

"Сайгак-1": бронированный пикап для ежедневных заданий

Бронеавтомобиль предназначен для безопасной и оперативной перевозки личного состава в ходе боевых действий, спецопераций, учений и патрулирования, а также может использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий. Корпус имеет баллистическую защиту ПЗСА 3 и противоминную защиту уровня 1 по STANAG 4569.

Фото: "Сайгак-1" ("Украинская бронетехника")

Полноприводное шасси и дизельный двигатель мощностью 240 л. обеспечивают максимальную скорость до 140 км/ч и запас хода до 600 км при 80-литровом топливном баке.

Экипаж – 2 человека, еще 3 места отведено для десанта. Машину оснастили передней и задней камерами, автоматической системой пожаротушения и колесами RunFlat, а также кондиционером и обогревом.

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"Варта-3": MRAP с усиленной противоминной защитой

Новинка является усовершенствованной версией "Варты-2" и построена на немецком шасси Mercedes-Benz Unimog. Корпус имеет баллистическую защиту ПЗСА 6 и противоминную защиту уровня 3a/3b по STANAG 4569.

Полный привод 4x4, автоматическая коробка передач и дизельный двигатель мощностью 326 л.с. с крутящим моментом 1400 Нм обеспечивают проходимость при полной массе до 14800 кг; максимальная скорость – до 100 км/ч.

Фото: "Варта-3" ("Украинская бронетехника")

Экипаж машины – 2 человека, десант – 8 человек. Для защиты личного состава предусмотрены противоминные сиденья, системы связи и навигации, видеонаблюдение, автоматическое пожаротушение, кондиционирование, обогрев и ФПУ. Для боевых задач "Варту-3" можно оснастить поворотной платформой под пулемет или дистанционно управляемым боевым модулем.

Генеральный директор компании Владислав Бельбас отметил, что презентация новинок на MSPO в Польше уже стала для компании традицией. По его словам, "Варта-3" создана на новом шасси, что позволило удешевить машину и улучшить ее ходовые характеристики, а Сайгак-1 должен заменить обычный ежедневный транспорт военных на более защищенный вариант.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что бронемашины "Варта" и медицинский "Новатор" "Украинской бронетехники" прошли проверку в самых горячих точках фронта - их бронекапсулы выдерживали попадание дронов-камикадзе и огонь крупнокалиберных пулеметов, защищая экипажи.

В тот же день, когда компания показала "Сайгак-1" и "Варту-3", на MSPO-2026 отличились и другие украинские производители: "Укроборонпром" впервые продемонстрировал пусковую установку зенитной ракеты "Коралл", смонтированную на шасси чешского грузовика Tatra.

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