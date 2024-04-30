"Українська бронетехніка" може збільшити виробництво в рази: названа умова

"Нам, як компанії, не потрібні ніякі додаткові кошти від держави для розширення виробництва. Нам потрібен контракт на два роки, наприклад. У такому випадку ми з власних обігових коштів зможемо збільшити виробництво в рази", - заявив Бельбас.

Директор "Української бронетехніки" пояснив, що фіксоване замовлення, навіть з якимось обмеженим фіксуванням, дозволяє завчасно організувати, а також спланувати виробничий процес, оскільки інколи необхідні поставки комплектуючи займають більше 8 місяців.

Зокрема Бельбас додав, що планування є важливим для будь-якого виробника в умовах відсутності держпрограм щодо підтримки.

За словами директора "Української бронетехніки", сьогодні підприємство виробляє:

бронеавтомобілі "Новатор";

міномети калібру 60, 82 та 120 мм й мінометні постріли для них.

Виробництво зброї в Україні

Як розповідав раніше президент Володимир Зеленський, сьогодні в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Зокрема зброю виробляють майже 300 тисяч громадян.

За словами голови Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, лише протягом минулого 2023 року, українська ОПК зросла в 6 разів.