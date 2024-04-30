"Украинская бронетехника" может увеличить производство в разы: названо условие

"Нам, как компании, не нужны никакие дополнительные средства от государства для расширения производства. Нам нужен контракт на два года, например. В таком случае мы из собственных оборотных средств сможем увеличить производство в разы", - заявил Бельбас.

Директор "Украинской бронетехники" пояснил, что фиксированный заказ, даже с каким-то ограниченным фиксированием, позволяет заблаговременно организовать, а также спланировать производственный процесс, поскольку иногда необходимые поставки комплектующих занимают более 8 месяцев.

В частности Бельбас добавил, что планирование является важным для любого производителя в условиях отсутствия госпрограмм по поддержке.

По словам директора "Украинской бронетехники", сегодня предприятие производит:

бронеавтомобили "Новатор";

минометы калибра 60, 82 и 120 мм и минометные выстрелы для них.

Производство оружия в Украине

Как рассказал ранее президент Владимир Зеленский, сегодня в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, оружие производят почти 300 тысяч граждан.

По словам главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, только в течение прошлого 2023 года украинская ОПК выросла в 6 раз.