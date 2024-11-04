Українська бригада арбітрів розсудить матч Ліги чемпіонів: визнаний гранд прийме сенсацію

Микола Балакін призначений головним суддею зустрічі основного раунду Ліги чемпіонів між чеською "Спартою" та французьким "Брестом". З ним працюватимуть ще п'ятеро вітчизняних рефері.

Разом із Балакіним за поєдинок 4-го туру, який відбудеться 6 листопада у Празі, відповідатимуть лайнсмени Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Обов'язки четвертого арбітра виконуватиме Віталій Романов. За роботою системи VAR слідкуватиме Олексій Деревінський та його асистент Денис Шурман.

"Спарта" – визнаний гранд чеського футболу. Клуб має загалом 34 чемпіонські титули. 20 з них завойовано за часів спільної першості Чехословаччини, а ще 14 – вже в окремому чемпіонаті Чехії.

Натомість французький "Брест" – справжня команда-сенсація минулого сезону. Несподівана "бронза" в Лізі 1 дозволила клубу дебютувати на євроарені одразу в основному раунді найпрестижнішого турніру.

Після трьох стартових турів ЛЧ "Брест" продовжує дивувати: команда йде 5-ю в загальній таблиці, маючи в активі дві перемоги та одну нічию. Чеський гранд також тримається на рівні. Перемога, нічия та поразка дозволяють перебувати на 21-му місці, що дає право на продовження боротьби в плей-офф.

Українські арбітри в ЛЧ: що відомо

Раніше українці лише двічі обслуговували поєдинки головного клубного турніру континенту. Та й те в компанії з колегами з інших країн.

16 вересня 1998 року в поєдинку в іспанському Більбао між місцевим "Атлетіком" та норвезьким "Русенборгом" у статусі головного арбітра виступив сімферополець Василь Мельничук. Той матч завершився внічию 1:1.

А 29 листопада 2023 року українці працювала на грі іспанського "Реал Сосьєдада" з австрійським "Зальцбургом" (0:0). Це вже була вітчизняна бригада арбітрів у складі Миколи Балакіна (головний суддя), Олександра Беркута, Дмитра Запороженка (асистенти) та Ярослава Козика (четвертий арбітр). Але за VAR у тому матчі відповідав поляк Томаш Квятковський, якому асистував Алпер Улусой з Туреччини.

Тому поєдинок у Празі увійде в історію. Уперше абсолютно всі представники футбольної Феміди представлятимуть Україну.