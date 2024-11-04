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Ребров оголосив склад збірної України на фініш Ліги націй: дебютант із АПЛ замінив ветерана

Київ, Понеділок 04 листопада 2024 14:33
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Ребров оголосив склад збірної України на фініш Ліги націй: дебютант із АПЛ замінив ветерана Фото: Єгор Ярмолюк у 20 років може дебютувати в національній команді (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим оголосив список викликаних на вирішальні матчі Ліги націй футболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Виклик у табір "синьо-жовтих" отримали 25 виконавців. До заявки не потрапили лідери команди – капітан донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко та вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко.

Дебютне запрошення до лав національної команди отримав хавбек англійського "Брентфорда" Єгор Ярмолюк. Компанію йому в середній лінії складуть недавні дебютанти збірної України – Дмитро Криськів, Іван Калюжний та Олександр Назаренко. Лише в резерв потрапили представники "Динамо" Віталій Буяльський та Владислав Кабаєв.

Там же опинилися представники "Шахтаря" – Дмитро Різник, Данило Сікан і згаданий Степаненко. Також на валізах перебуватимуть Олександр Сваток ("Остін") і Богдан Михайліченко ("Полісся"). Натомість Олександр Зінченко ("Арсенал") і Віктор Циганков ("Жирона") повернулися до основної обойми.

Склад збірної України на листопадові матчі Ліги націй:

Воротарі: Бущан, Трубін, Лунін

Захисники: Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Миколенко, Забарний, Таловєров

Півзахисники: Шапаренко, Бражко, Судаков, Криськів, Зубков, Гуцуляк, Назаренко, Калюжний, Мудрик, Циганков, Зінченко, Ярмолюк

Нападники: Довбик, Яремчук, Ванат

Резервний список: Різник, Степаненко, Сікан, Сваток, Михайліченко, Буяльський, Кабаєв

Ребров оголосив склад збірної України на фініш Ліги націй: дебютант із АПЛ замінив ветерана

У листопаді "синьо-жовті" зіграють два поєдинки. 16 листопада на виїзді команда Реброва зустрінеться з Грузією. Натомість 19 листопада збірна України протистоятиме Албанії. Українцям потрібна двічі перемогти, щоб претендувати на вихід у Дивізіон A.

До слова, раніше підбили підсумки жовтня для збірної України в Лізі націй.

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Збірна України Сергій Ребров Ліга націй
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