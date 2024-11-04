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Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги чемпионов: признанный гранд примет сенсацию

Прага, Понедельник 04 ноября 2024 16:42
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Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги чемпионов: признанный гранд примет сенсацию Фото: Николай Балакин (fcdynamo.com)
Автор: Андрей Костенко

Николай Балакин назначен главным судьей встречи основного раунда Лиги чемпионов между чешской "Спартой" и французским "Брестом". С ним будут работать еще пять отечественных рефери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Вместе с Балакиным за поединок 4-го тура, который состоится 6 ноября в Праге, будут отвечать лайнсмены Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов. За работой системы VAR будет следить Алексей Деревинский и его ассистент Денис Шурман.

"Спарта" – признанный гранд чешского футбола. У клуба 34 чемпионских титула. 20 из них завоеваны во время совместного первенства Чехословакии, а еще 14 – уже в отдельном чемпионате Чехии.

В то же время, французский "Брест" - настоящая команда-сенсация прошлого сезона. Неожиданная "бронза" в Лиге 1 позволила клубу дебютировать на евроарене сразу в основном раунде самого престижного турнира.

После трех стартовых туров ЛЧ "Брест" продолжает удивлять: команда идет 5-й в общей таблице, имея в активе две победы и одну ничью. Чешский гранд также держится на уровне. Победа, ничья и поражение позволяют находиться на 21-м месте, что дает право на продолжение борьбы в плей-офф.

Украинские арбитры в ЛЧ: что известно

Ранее украинцы всего дважды обслуживали поединки главного клубного турнира континента. Да и то у компании с коллегами из других стран.

16 сентября 1998 года в поединке в испанском Бильбао между местным "Атлетиком" и норвежским "Русенборгом" в статусе главного арбитра выступил симферопольец Василий Мельничук. Тот матч завершился вничью 1:1.

А 29 ноября 2023 года украинцы работали на игре испанского "Реал Сосьедада" с австрийским "Зальцбургом" (0:0). Это уже была отечественная бригада арбитров в составе Николая Балакина (главный судья), Александра Беркута, Дмитрия Запороженко (ассистенты) и Ярослава Козика (четвертый арбитр). Но за VAR в том матче отвечал поляк Томаш Квятковский, которому ассистировал Алпер Улусой из Турции.

Потому поединок в Праге войдет в историю. Впервые абсолютно все представители футбольной Фемиды будут представлять Украину.

Ранее Ребров объявил состав сборной Украины на финиш Лиги наций.

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