Українська BlueBird Tech виходить на ринок Європи: укладено меморандум з Galion Group

Українська defense-tech компанія BlueBird Tech та французька Galion Group підписали меморандум про взаєморозуміння. Документ передбачає роботу над локалізацією виробництва у Європі.
Про це РБК-Україна повідомили у компанії BlueBird Tech.
Зазначається, що у межах домовленостей сторони спільно працюватимуть над пошуком партнерів у Франції та країнах ЄС, залученням інвестицій для оборонних проектів, а також участю в програмах European Defence Fund (EDF).
Партнерство поєднує інженерну експертизу BlueBird Tech у розробці оборонних технологій із широкою мережею контактів Galion Group у європейській оборонній екосистемі.
Як повідомили в BlueBird Tech у коментарі РБК-Україна, одним із ключових напрямів за результатом меморандуму є масштабування міжнародної співпраці та інтеграція українських оборонних технологій у європейську екосистему безпеки.
"Ми зосередимося на пошуку стратегічних партнерів для локалізації виробництва наших флагманських продуктів у Європі, розвитку спільних технологічних проектів, а також залученні європейських інвестицій і програм фінансування для прискорення створення нових оборонних рішень", - додали у BlueBird Tech.
Нагадаємо, раніше компанія BlueBird Tech представила нові надлегкі спрямовані антени Yagi-Uda Lite 750 та Yagi-Uda Lite 915 для ударних дронів.
Також нещодавно в ГУР повідомили, що Україна розробляє нову систему для морських дронів, яка дозволить як знищувати цілі окупантів, так і затримувати в Чорному морі підсанкційні кораблі, після чого впроваджувати їх до порту для конфіскації.