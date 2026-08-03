Українська BlueBird Tech виходить на ринок Європи: укладено меморандум з Galion Group

Зазначається, що у межах домовленостей сторони спільно працюватимуть над пошуком партнерів у Франції та країнах ЄС, залученням інвестицій для оборонних проектів, а також участю в програмах European Defence Fund (EDF).

Партнерство поєднує інженерну експертизу BlueBird Tech у розробці оборонних технологій із широкою мережею контактів Galion Group у європейській оборонній екосистемі.

Як повідомили в BlueBird Tech у коментарі РБК-Україна, одним із ключових напрямів за результатом меморандуму є масштабування міжнародної співпраці та інтеграція українських оборонних технологій у європейську екосистему безпеки.

"Ми зосередимося на пошуку стратегічних партнерів для локалізації виробництва наших флагманських продуктів у Європі, розвитку спільних технологічних проектів, а також залученні європейських інвестицій і програм фінансування для прискорення створення нових оборонних рішень", - додали у BlueBird Tech.