Украинская BlueBird Tech выходит на рынок Европы: заключен меморандум с Galion Group

Украинская defense-tech компания BlueBird Tech и французская Galion Group подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает работу над локализацией производства в Европе.
Об этом сообщили в компании BlueBird Tech.
Отмечается, что в рамках договоренностей стороны будут совместно работать над поиском партнеров во Франции и странах ЕС, привлечением инвестиций для оборонных проектов, а также участием в программах European Defence Fund (EDF).
Партнерство объединяет инженерную экспертизу BlueBird Tech по разработке оборонных технологий с широкой сетью контактов Galion Group в европейской оборонной экосистеме.
Как сообщили в BlueBird Tech в комментарии РБК-Украина, одним из ключевых направлений по результату меморандума является масштабирование международного сотрудничества и интеграция украинских оборонных технологий в европейскую экосистему безопасности.
"Мы сосредоточимся на поиске стратегических партнеров для локализации производства наших флагманских продуктов в Европе, развитии совместных технологических проектов, а также привлечении европейских инвестиций и программ финансирования для ускорения создания новых оборонных решений", - добавили в BlueBird Tech.
Напомним, ранее компания BlueBird Tech представила новые сверхлегкие направленные антенны Yagi-Uda Lite 750 и Yagi-Uda Lite 915 для ударных дронов.
Также недавно в ГУР сообщили, что Украина разрабатывает новую систему для морских дронов , которая позволит как уничтожать цели кафиров, так и задерживать в Черном море подсанкционные корабли, после чего внедрять их в порт для конфискации.