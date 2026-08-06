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Українська балістика FP-7 вже на сертифікації, перші удари можуть бути восени, - Reuters

13:17 06.08.2026 Чт
2 хв
У Fire Point розкрили нові цікаві деталі
aimg Юлія Капітонова
Фото: Уже заплановано перший бойовий пуск FP-7 (Fire Point)

Українська балістична ракета FP-7 наразі вже проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України.

Про це заявила генеральна директорка Fire Point Ірина Терех, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Терех, ракета FP-7 має ударну модифікацію, яку можна використовувати для ураження наземних цілей.

Крім того, вона вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і наразі знаходиться на етапі сертифікації в Міністерстві оборони України.

Генеральна директорка уточнила, що цей процес має завершитися протягом наступних двох-чотирьох тижнів.

Компанія розраховує вперше застосувати цю версію ракети в бойових умовах уже на початку осені 2026 року.

Ба більше, наприкінці осені планується перший бойовий пуск значно більшої балістичної ракети FP-9, яка зможе досягати Москви.

Терех зазначила, що архітектура FP-7 базується на радянських розробках ракет-перехоплювачів комплексів С-300 і С-400.

Водночас нова ракета Fire Point має лише близько 20% спільних елементів із цими зразками озброєння.

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