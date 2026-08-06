Українська балістика FP-7 вже на сертифікації, перші удари можуть бути восени, - Reuters

Українська балістична ракета FP-7 наразі вже проходить сертифікацію в Міністерстві оборони України.
Про це заявила генеральна директорка Fire Point Ірина Терех, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Терех, ракета FP-7 має ударну модифікацію, яку можна використовувати для ураження наземних цілей.
Крім того, вона вже пройшла близько 15 випробувальних пусків і наразі знаходиться на етапі сертифікації в Міністерстві оборони України.
Генеральна директорка уточнила, що цей процес має завершитися протягом наступних двох-чотирьох тижнів.
Компанія розраховує вперше застосувати цю версію ракети в бойових умовах уже на початку осені 2026 року.
Ба більше, наприкінці осені планується перший бойовий пуск значно більшої балістичної ракети FP-9, яка зможе досягати Москви.
Терех зазначила, що архітектура FP-7 базується на радянських розробках ракет-перехоплювачів комплексів С-300 і С-400.
Водночас нова ракета Fire Point має лише близько 20% спільних елементів із цими зразками озброєння.
До речі, нещодавно стало відомо, коли українська Freyja може почати збивати балістику.
Також ми писали, що Fire Point випереджає російські аналоги завдяки швидкості адаптації.
Окрім того, раніше з'ясувалося, що Fire Point створила власний турбореактивний двигун для ракети "Фламінго".