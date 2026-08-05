FirePoint випереджає російські аналоги завдяки швидкості адаптації, - військовий

Українські розробники безпілотних систем, зокрема компанія FirePoint та творці розвідкомплексів, демонструють вищу ефективність за російські та західні аналоги завдяки гнучкості та постійній адаптації до вимог фронту.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив військовослужбовець, засновник культурного напрямку метаромантика і член мотоклубу MEMORIA Серафим Гордієнко.

За його словами, більшість конкретних успіхів вітчизняного ОПК були досягнуті вже під час повномасштабного вторгнення в умовах постійної нестачі часу, людей та ресурсу. Однак вимога заповнити критичні ніші змусила створювати рішення "з присмаком творчості та на надриві ресурсів".



"Якщо ми говоримо за розвідку, найбільш відомі компанії Skyeton, "Укрспецсистемс", "Довіра" (DeDeviRO - ред.) з "Лелеками", мідлстрайк - всім відомий Firepoint... Зараз ми можемо сказати, що ці ніші вже міцно зайняті і ця відчайдушність вже перейшла в певну системність", - зазначив Гордієнко.

Він підкреслив, що базовим принципом українських лідерів ринку стала висока клієнтоорієнтованість - постійна комунікація з підрозділами та конкретними військовослужбовцями, а також готовність змінювати засоби кожні пів року.

Крім того, українські компанії мають власні логістичні спроможності та ремонтні бази для підтримки фронту.

"Чому цього немає в Росії? Бо там вже сталі структури, націоналізовані підприємства, спробуй з ними конкурувати. Це набагато складніше, мʼяко кажучи", - зауважив військовий.

Гордієнко наголосив, що сформована системність частково змінює загальний світовий ринок, адже бюрократичним процедурам і термінам мирного часу українські виробники протиставляють реальні результати в найскладніших умовах у світі.

Читайте також: Співвласник Fire Point заінтригував відео з новою українською ракетою

"У тебе є тисячі виявлених цілей Sharkом, у тебе є десятки знищених цілей Firepoint, і ти просто в портфоліо все це собі вводиш і кажеш: "Ну давайте позмагаємось, у кого більш перевірений засіб". Тут питання навіть не в грошах. Бюджети би і не вирішили, бо у них грошей більше. Але ми бачимо ситуацію інакше", - підсумував військовослужбовець.