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Украинская баллистика FP-7 уже на сертификации, первые удары могут быть осенью, - Reuters

13:17 06.08.2026 Чт
2 мин
В Fire Point раскрыли новые интересные детали
aimg Юлия Капитонова
Фото: Уже запланирован первый боевой запуск FP-7 (Fire Point)

Украинская баллистическая ракета FP-7 уже проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины.

Об этом заявила генеральный директор Fire Point Ирина Терех, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Терех, ракета FP-7 имеет ударную модификацию, которую можно использовать для поражения наземных целей.

Кроме того, она уже прошла около 15 испытательных пусков и находится на этапе сертификации в Министерстве обороны Украины.

Генеральный директор уточнила, что этот процесс должен завершиться в течение следующих двух-четырех недель.

Компания рассчитывает впервые применить эту версию ракеты в боевых условиях уже в начале осени 2026 года.

Более того, в конце осени планируется первый боевой пуск значительно большей баллистической ракеты FP-9, которая сможет достигать Москвы.

Терех отметила, что архитектура FP-7 базируется на советских разработках ракет-перехватчиков комплексов С-300 и С-400.

В то же время, новая ракета Fire Point имеет лишь около 20% общих элементов с этими образцами вооружения.

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