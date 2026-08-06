Украинская баллистика FP-7 уже на сертификации, первые удары могут быть осенью, - Reuters

По словам Терех, ракета FP-7 имеет ударную модификацию, которую можно использовать для поражения наземных целей.

Кроме того, она уже прошла около 15 испытательных пусков и находится на этапе сертификации в Министерстве обороны Украины.

Генеральный директор уточнила, что этот процесс должен завершиться в течение следующих двух-четырех недель.

Компания рассчитывает впервые применить эту версию ракеты в боевых условиях уже в начале осени 2026 года.

Более того, в конце осени планируется первый боевой пуск значительно большей баллистической ракеты FP-9, которая сможет достигать Москвы.

Терех отметила, что архитектура FP-7 базируется на советских разработках ракет-перехватчиков комплексов С-300 и С-400.

В то же время, новая ракета Fire Point имеет лишь около 20% общих элементов с этими образцами вооружения.