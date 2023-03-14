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Українська авіація знищила російський безпілотник у Дніпропетровській області

Ілюстративне фото: українська авіація знищила російський безпілотник у Дніпропетровській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 14 березня, у Дніпропетровській області українські військові збили російського безпілотника. Мабуть, то був розвідувальний дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повітряне командування "Схід" у Facebook.

"У Дніпропетровській області в Дніпровському районі силами авіації знищено ворожий БПЛА, ймовірно, Орлан-10", - сказано в повідомленні військових.

Нагадаємо, сьогодні вдень в Україні вже втретє за добу оголосили масштабну повітряну тривогу.

Також ми писали, що окупанти сьогодні вдарили по Краматорську. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі.

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Дніпропетровська областьАвіація УкраїнидрониВійна Росії проти України