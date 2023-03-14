RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская авиация уничтожила российский беспилотник в Днепропетровской области

Иллюстративное фото: украинская авиация уничтожила российский беспилотник в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 марта, в Днепропетровской области украинские военные сбили российский беспилотник. Вероятно, это был разведывательный дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток" в Facebook.

"В Днепропетровской области в Днепровском районе силами авиации уничтожен вражеский БПЛА, предположительно, Орлан-10", - сказано в сообщении военных.

Напомним, сегодня днем в Украине уже третий раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу.

Также мы писали, что оккупанты сегодня ударили по Краматорску. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьАвиация УкраиныдрониВойна России против Украины