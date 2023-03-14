Украинская авиация уничтожила российский беспилотник в Днепропетровской области

Сегодня, 14 марта, в Днепропетровской области украинские военные сбили российский беспилотник. Вероятно, это был разведывательный дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Восток" в Facebook .

"В Днепропетровской области в Днепровском районе силами авиации уничтожен вражеский БПЛА, предположительно, Орлан-10", - сказано в сообщении военных.

Напомним, сегодня днем в Украине уже третий раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу.

Также мы писали, что оккупанты сегодня ударили по Краматорску. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.