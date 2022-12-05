Українська авіація завдала 18 ударів по позиціям росіян, - Генштаб

Українська авіація завдала 18 ударів по місцям зосередження особового складу та техніки росіян. Крім цього, українські захисники відбили 13 атак окупантів на Донбасі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.
Протягом минулої доби росіяни завдали 7 ракетних та 32 авіаційних удари, а також здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.
Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.
Підтверджено ураження Силами оборони району зосередження живої сили росіян в Якимівському районі Запорізької області. Втрати противника складають до 30 військовослужбовців пораненими та понад - 10 мертвими.
Українська авіація протягом минулої доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удар по позиціях зенітних ракетних комплексів росіян.
В той же час наші воїни збили ворожий гелікоптер Ка-52 та 4 БПлА окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ, а також один інший важливий об’єкт росіян.
Крім того, за наявною інформацією, в Скадовському районі Херсонської області, росіяни посилили адміністративно-поліцейський режим та ввів комендантську годину. Переміщення між населеними пунктами заборонено цілодобово, пересування в населених пунктах дозволено тільки вдень.
Нагадаємо, що росіяни продовжують зазнавати великих втрат під час спроб взяти Бахмут, а ЗСУ не припиняють атак на лінії Сватова-Кремінне.
Також повідомлялось, що здатність України зберегти військову ініціативу та динаміку оперативних успіхів залежить від того, чи ЗСУ продовжуватимуть послідовні операції цієї зими.
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