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Контрнаступ узимку. Аналітики ISW визначили "вікно можливостей" для успіху ЗСУ

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Понеділок 05 грудня 2022 04:06
Контрнаступ узимку. Аналітики ISW визначили "вікно можливостей" для успіху ЗСУ Фото: аналітики ISW визначили вікно можливостей для успіху ЗСУ (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Здатність України зберегти військову ініціативу та динаміку оперативних успіхів залежить від того, чи ЗСУ продовжуватимуть послідовні операції цієї зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що послідовні операції є основною частиною плану української кампанії.

"Серія послідовних контрнаступальних операцій у Харківській та Херсонській областях демонструє видатні навички оперативного планування ЗСУ та знання сильних сторін радянського оперативного мистецтва", - вважають експерти.

Задум української кампанії розроблений так, щоб серією послідовних операцій позбавити Росію ініціативи, завдати поразки її військовим та звільнити більше території.

"Погодні умови взимку 2023 року, ймовірно, визначать тимчасові рамки, протягом яких Україна зможе вести маневрові бойові дії та продовжувати серію оперативних успіхів із мінімальними паузами", - йдеться у звіті ISW.

На думку аналітиків, розвідка США помилилася у своєму прогнозі, в якому йдеться, що навесні будуть кращі умови, щоб продовжити операції.

Сезон осіннього бруду в листопаді ускладнив маневрову війну. Проте Україна та РФ продовжували агресивні наступальні операції.

З наближенням сильних морозів наприкінці грудня українські сили знову зможуть використовувати погодні умови. Зима зазвичай є найкращим сезоном для механізованих бойових дій в Україні, тоді як весна – це кошмарний сезон, наголошують експерти.

Ключові висновки аналітиків ISW

  • Українські сили продовжать контрнаступні операції зимою.
  • Здатність України зберегти військову ініціативу залежить від продовження українськими військами контрнаступних операцій узимку 2022-2023 років.
  • Російські джерела повідомили, що українські сили продовжували контрнаступні дії в районі Кремінної та Сватового.
  • Російські війська продовжували вести наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Групи мобілізованих російських солдатів продовжують підривати зусилля Росії щодо формування нових сил.
  • Російські сили, ймовірно, публічно стратили жителів окупованої Луганської області за звинуваченням у партизанській діяльності.

Нагадаємо, що розвідка США очікує уповільнення бойових дій між Росією та Україною на кілька місяців. Обидві сторони планують підготуватися до контрнаступу після зими.

Про можливі терміни завершення війни в Україні ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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