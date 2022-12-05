Украинская авиация нанесла 18 ударов по позициям россиян, - Генштаб

Украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники россиян. Кроме этого, украинские защитники отразили 13 атак оккупантов на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площадка и Белогоровка на Луганщине и Берестове, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Клещиевка, Андреевка, Марьинка и Новомихайловка Донецк.
За прошедшие сутки россияне нанесли 7 ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам вдоль линии столкновения.
Сохраняется угроза ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре по всей территории Украины.
Подтверждено поражение Силами обороны района сосредоточение живой силы россиян в Акимовском районе Запорожской области. Потери противника составляют до 30 военнослужащих ранеными и более 10 мертвыми.
Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 удар по позициям зенитных ракетных комплексов россиян.
В то же время наши воины сбили вражеский вертолет Ка-52 и 4 БПлА оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили два пункта управления, состав боеприпасов, район сосредоточения личного состава и ВВТ, а также один другой важный объект россиян.
Кроме того, по имеющейся информации, в Скадовском районе Херсонской области россияне усилили административно-полицейский режим и ввел комендантский час. Перемещение между населенными пунктами запрещено круглосуточно, передвижение в населённых пунктах разрешено только днем.
Напомним, что россияне продолжают нести большие потери при попытках взять Бахмут, а ВСУ не прекращают атак на линии Сватова-Кременное.
Также сообщалось, что способность Украины сохранить военную инициативу и динамику оперативных успехов зависит от того, будут ли ВСУ продолжать последовательные операции этой зимой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.