Росіяни зазнають великих втрат під Бахмутом: карти боїв

Росіяни продовжують зазнавати великих втрат під час спроб взяти Бахмут, а ЗСУ не припиняють атак на лінії Сватова-Кремінне.

Контрнаступ на сході Харківської та заході Луганської областей

Українські війська продовжують контрнаступ у напрямку Сватового. Міноборони Росії стверджує, що російські війська зірвали український штурм у 28 км на північний захід від Сватового поблизу Куземівки Луганської області та Ягідного Харківської області. На геолокаційних кадрах, опублікованих в цей день, видно, як українські війська завдають ударів по російських позиціях на північний захід від Сватового поблизу Стельмахівки та Кривошиївки Луганської області. Російський військовий блогер заявив, що українські війська, ймовірно, посилять наступ на Куземівку, а також на трасу Р-66 між Сватовим і Кремінною.

Також українські війська продовжили контрнаступальні операції в напрямку Кремінної в умовах обмежених контратак Росії. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська зірвали українські штурми поблизу Кремінної та знищили українські диверсійно-розвідувальні групи в межах 5 км на південний захід від Кремінної біля Діброви.

Російський військовий блогер стверджує, що російські війська відбили український штурм у районі річки Журавка Балка (16 км на північний захід від Кремінної).Інші блогери стверджують, що російські війська також відбили українські атаки поблизу Червонопопівки (7 км на північ від Кремінної) і кажуть, що ані російські, ані українські сили не контролюють населений пункт. Колишній посол так званої "ЛНР" у РФ Родіон Мірошник заявив, що російські офіційні особи зафіксували формування українських ударних угруповань в районі Кремінної.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські напади в 17 км на північний захід від Кремінної в районі Площанки та в межах 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки. Також Генштаб повідомив, що російські війська продовжили регулярний вогонь непрямим наведенням уздовж лінії зіткнення на сході Харківської та заході Луганської областей.

Російські джерела повідомили, що українські війська продовжували завдавати ударів по тилових районах Луганської області 4 грудня. Російські джерела стверджують, що українські війська били по Новочервоному та Алчевську Луганської області з ракет HIMARS.

Бої на Донбасі

4 грудня російські війська продовжили наземні атаки навколо Бахмута. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки на північний схід від Бахмута в районах Берестового, Білогорівки, Яковлівки, Соледару та Бахмутського та на південь від Бахмута в районі Опитного, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Українські та грузинські джерела підтвердили, що останніми днями російські війська оточили український загін із грузинськими добровольцями поблизу Бахмута, поранивши грузинського командира та вбивши шістьох грузинських добровольців. Кадри в соціальних мережах, опубліковані українськими військовими, показують важкі бої на південь від Бахмуту в Опитному, а російські військові блогери стверджують, що захоплення Опитного має вирішальне значення для подальшого просування Росії до Бахмута. Крім того, російські джерела стверджували, що українські війська провели невдалу контратаку в Курдюмівці (13 км на південний захід від Бахмута) і що тривають бої в кількох населених пунктах на південь від Бахмута.

Ймовірно, російські сили продовжуватимуть зазнавати великих втрат під час операцій навколо Бахмута. Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що російські війська за добу в боях навколо Бахмута несуть втрати близько 50 поранених і 50 убитих. Череватий також зазначив, що російські війська отримали наказ не доводити артилерійські снаряди на 100 км до лінії фронту в районі Донецька через нещодавні успішні українські удари по російських складах боєприпасів.

У Прикордонній службі також повідомили, що українські війська 3 грудня збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на околицях Бахмута. Російські операції навколо Бахмута продовжують витрачати живу силу, боєприпаси та інші військові засоби, водночас досягаючи обмежених тактичних здобутків, які мають обмежену оперативну корисність, як раніше оцінювало ISW.

4 грудня російські війська продовжили наземні атаки в районі міста Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні штурми поблизу Водяного, Первомайського, Веселого, Мар’їнки та Новомихайлівки, по всій західній околиці міста Донецьк.] 4 грудня російське ЗМІ RT опублікувало кадри, як нібито бійці батальйону так званої "ДНР" "Сомалі" та 11-го полку відбивають українську атаку на північно-західній околиці Донецька поблизу Пісків. Російські військові блогери заявили, що війська 11-го полку ДНР очищають українські укріплення під Первомайським. Російські джерела також стверджують, що російські війська просунулися в Мар’їнку (на південно-західній околиці Донецька) і відтіснили українські війська до околиць населеного пункту.

4 грудня російські війська продовжили оборону в західній частині Донецької та східній частині Запорізької областей. Міністерство оборони Росії стверджує, що російські війська відбили серію обмежених українських контратак, щоб відновити втрачені позиції на південний захід від Донецька в районі Вугледару. Російські війська продовжили регулярні обстріли вздовж лінії зіткнення в цьому районі.

Ситуація на півдні

4 грудня російські війська продовжили регулярні обстріли Херсонської області. Український Генштаб повідомив, що російські війська часто обстрілюють мирні райони Херсонської області, зокрема місто Херсон. Українські джерела повідомили, що російські війська обстріляли Антонівку на північно-східній околиці міста Херсона. Українське джерело повідомило, що українські війська завдали удару по Чаплинці (40 км на південь від Нової Каховки на трасі Т2202 Нова Каховка-Армянськ), де українські офіційні особи часто повідомляють про удари по зосередженню російських сил.

Також російські сили продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Миколаївській областях. Українські офіційні особи повідомили, що російські сили обстріляли Нікополь і Марганець на північному березі Каховського водосховища.

Голова Миколаївської області Віталій Кім повідомив, що російські війська обстріляли район порту Очаків трохи північніше Кінбурнської коси. Речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук повідомив, що українські війська завдали удару по зосередженню російських військ поблизу Першотравневого Запорізької області. Супутникові знімки від 30 листопада показують, що російські війська будують укріплення, в тому числі протитанкові споруди "Зуби дракона" в Запорізькій області на північ від Мелітополя.