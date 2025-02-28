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Українська авіація вдарила по позиціях ФСБ у Брянській області (відео)

Ілюстративне фото: Україна вдарила по позиціях ворога у Брянській області (facebook.com/kpszsu)
Автор: Іван Носальський

Українська авіація вчора, 27 лютого, атакувала позиції російської Федеральної служби безпеки в Брянській області. Знищено важливу інфраструктуру ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

"Вчора авіація Повітряних Сил Збройних сил України успішно завдала удару по прикордонному засідку ФСБ у населеному пункті Біла Берізка, Брянська область", - ідеться в повідомленні Генштабу.

Військові зазначили, що внаслідок точкового удару знищено важливу військову інфраструктуру ворога. Зокрема, йдеться про:

  • засоби зв'язку;
  • підсилювачі сигналу;
  • обладнання для супутникового зв'язку;
  • інші технічні засоби, які використовувалися для координації бойових дій.

Такий удар суттєво знизив можливості окупантів щодо управління силами та засобами в регіоні.

Фото: Біла Берізка на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Цей удар - черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати шкоди ворогу, допоки останній російський загарбник не залишить територію України", - зазначили в Генштабі.

Успішні атаки в Запорізькій області

Нагадаємо, вчора, 27 лютого, у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що українські захисники завдали високоточного удару по будівлі, яку окупанти використовували як спостережний пункт. Такий пункт знаходився в Запорізькій області.

Також 26 лютого українська авіація вдарила по ворожому пункту управління дронами.

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ФСББрянська областьАвіація УкраїниПовітряні сили УкраїниРакетний удар