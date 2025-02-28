Українська авіація вдарила по позиціях ФСБ у Брянській області (відео)

Успішні атаки в Запорізькій області

Нагадаємо, вчора, 27 лютого, у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що українські захисники завдали високоточного удару по будівлі, яку окупанти використовували як спостережний пункт. Такий пункт знаходився в Запорізькій області.

Також 26 лютого українська авіація вдарила по ворожому пункту управління дронами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.