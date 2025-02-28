Українська авіація вдарила по позиціях ФСБ у Брянській області (відео)

Українська авіація вчора, 27 лютого, атакувала позиції російської Федеральної служби безпеки в Брянській області. Знищено важливу інфраструктуру ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
"Вчора авіація Повітряних Сил Збройних сил України успішно завдала удару по прикордонному засідку ФСБ у населеному пункті Біла Берізка, Брянська область", - ідеться в повідомленні Генштабу.
Військові зазначили, що внаслідок точкового удару знищено важливу військову інфраструктуру ворога. Зокрема, йдеться про:
Такий удар суттєво знизив можливості окупантів щодо управління силами та засобами в регіоні.
"Цей удар - черговий крок до послаблення ворожих сил та зменшення їхнього військового потенціалу. Сили оборони України продовжують завдавати шкоди ворогу, допоки останній російський загарбник не залишить територію України", - зазначили в Генштабі.
Нагадаємо, вчора, 27 лютого, у Генштабі ЗСУ повідомили про те, що українські захисники завдали високоточного удару по будівлі, яку окупанти використовували як спостережний пункт. Такий пункт знаходився в Запорізькій області.
Також 26 лютого українська авіація вдарила по ворожому пункту управління дронами.
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