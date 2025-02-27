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Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області

Четвер 27 лютого 2025 18:32
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Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області Фото: Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області 26 лютого. Цей об'єкт дуже важливий для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"26 лютого Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по пункту управління БПЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських військ", - йдеться у повідомленні, де вказується, що об'єкт розташований у н.п. Нестерянка Запорізької області.

Даний військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БПЛА ЗС РФ.

"Пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть нищити війська окупантів, доки російська федерація не припинить збройну агресію проти народу України", - констатували у Генштабі.

Де розсташовується уражений об'єкт РФ

Нестерянка - село в Україні, у Оріхівській міській громаді Пологівського району Запорізької області. Населення становить 70 осіб. Наразі село окуповане російською армією.
Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області
Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Нестерянці Запорізької області (deepstatemap.live)

Удари по об'єктах росіян у Запорізькій області

Сили оборони постійно виявляють і б'ють по важливих об'єктах росіян на лінії фронту.

Буквально днем раніше, 25 лютого, у Запорізькій області Сили оборони вразили спостережний пункт РФ. Його окупанти використовували і для запуску дронів.

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