Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Запорізької області 26 лютого. Цей об'єкт дуже важливий для окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"26 лютого Повітряні Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по пункту управління БПЛА 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії російських військ", - йдеться у повідомленні, де вказується, що об'єкт розташований у н.п. Нестерянка Запорізької області. Даний військовий об’єкт використовувався противником для керування, зберігання та обслуговування БПЛА ЗС РФ. "Пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України продовжуватимуть нищити війська окупантів, доки російська федерація не припинить збройну агресію проти народу України", - констатували у Генштабі. Де розсташовується уражений об'єкт РФ Нестерянка - село в Україні, у Оріхівській міській громаді Пологівського району Запорізької області. Населення становить 70 осіб. Наразі село окуповане російською армією.



Сили оборони уразили пункт управління дронами РФ у Нестерянці Запорізької області (deepstatemap.live)