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У Запорізькій області Сили оборони уразили спостережний пункт Росії, - Генштаб

Україна, Четвер 27 лютого 2025 16:10
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У Запорізькій області Сили оборони уразили спостережний пункт Росії, - Генштаб Фото: у Запорізькій області Сили оборони уразили спостережний пункт РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Запорізькій області Сили оборони уразили спостережний пункт РФ. Його окупанти використовували і для запуску дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"25 лютого Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БПЛА", - йдеться у повідомленні.

Він розташовувався біля н.п. Копані Запорізької області. Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені.

"Повітряні Сили Збройних Сил України продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури до тих пір, доки РФ не виведе свої війська з суверенної території України", - констатують у Генштабі.

Де розташований спостережний пункт РФ

Копані - село в Україні, у Оріхівській міській громаді Пологівського району Запорізької області.
У Запорізькій області Сили оборони уразили спостережний пункт Росії, - Генштаб
Де розташований спостережний пункт РФ з майданчиком для запуску дронів (deepstatemap.live)

Удари по важливих об'єктах РФ на фронті

Сили оборони постійно б'ють по важливих об'єктах російських військ на фронті. Наприклад, тільки за добу, 22 січня, українські військові вразили 15 районів зосередження складу РФ.

Крім того, ЗСУ вразили командно-спостережний пункт РФ 3 січня. Також Сили оборони вдарили по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Він розташовувався у Світлодарську Донецької області.

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