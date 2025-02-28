Украинская авиация ударила по позициям ФСБ в Брянской области (видео)

Успешные атаки в Запорожской области

Напомним, вчера, 27 февраля, в Генштабе ВСУ сообщили о том, что украинские защитники нанесли высокоточный удар по зданию, которое оккупанты использовали в качестве наблюдательного пункта. Такой пункт находился в Запорожской области.

Также 26 февраля украинская авиация ударила по вражескому пункту управления дронами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.