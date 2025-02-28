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Украинская авиация ударила по позициям ФСБ в Брянской области (видео)

Иллюстративное фото: Украина ударила по позициям врага в Брянской области (facebook.com/kpszsu)
Автор: Иван Носальский

Украинская авиация вчера, 27 февраля, атаковала позиции российской Федеральной службы безопасности в Брянской области. Уничтожена важная инфраструктура врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram.

"Вчера авиация Воздушных Сил Вооруженных сил Украины успешно нанесла удар по пограничному залогу ФСБ в населенном пункте Белая Березка, Брянская область", - сказано в сообщении Генштаба. 
 

Военные отметили, что в результате точечного удара уничтожена важная военная инфраструктура врага. В частности, речь о:

  • средствах связи;
  • усилителях сигнала; 
  • оборудовании для спутниковой связи;
  • других технические средствах, которые использовались для координации боевых действий.

Такой удар существенно снизил возможности оккупантов по управлению силами и средствами в регионе. 

Фото: Белая Березка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

"Этот удар - очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. Силы обороны Украины продолжают наносить урон врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины", - отметили в Генштабе. 

Успешные атаки в Запорожской области

Напомним, вчера, 27 февраля, в Генштабе ВСУ сообщили о том, что украинские защитники нанесли высокоточный удар по зданию, которое оккупанты использовали в качестве наблюдательного пункта. Такой пункт находился в Запорожской области.

Также 26 февраля украинская авиация ударила по вражескому пункту управления дронами.

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