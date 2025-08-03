Українська авіація переходить на стандарти НАТО: Шмигаль представив дорожню карту

Як пояснив міністр, Доктрина повітряної міці НАТО - це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування повітряних сил Альянсу для безпеки та стримування агресії.

"Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів. Дорожню карту структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО", - розповів Шмигаль.

Дорожню карту, за його словами, сьогодні представили президенту Володимиру Зеленському. Її мета - посилити спроможності України:

застосовувати авіацію під час обʼєднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО;

завдавати ефективної поразки ворогу під час поточної агресії;

запобігти просуванню ворога та стримати його в майбутньому.

"Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", - додав міністр оборони.