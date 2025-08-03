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Українська авіація переходить на стандарти НАТО: Шмигаль представив дорожню карту

Фото: Денис Шмигаль, міністр оборони України (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Дмитро Левицький

Міноборони спільно з Повітряними силами створили дорожню карту розвитку спроможностей української авіації. Документ розробили на основі Доктрини повітряної міці НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram-каналі.

Як пояснив міністр, Доктрина повітряної міці НАТО - це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування повітряних сил Альянсу для безпеки та стримування агресії.

"Ця доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів. Дорожню карту структуровано відповідно до ключових функцій, визначених Доктриною НАТО", - розповів Шмигаль.

Дорожню карту, за його словами, сьогодні представили президенту Володимиру Зеленському. Її мета - посилити спроможності України:

  • застосовувати авіацію під час обʼєднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО;
  • завдавати ефективної поразки ворогу під час поточної агресії;
  • запобігти просуванню ворога та стримати його в майбутньому.

"Завдяки цьому документу Повітряні сили ЗСУ набудуть спроможностей стримувати агресію противника через здатність застосовувати повітряну міць за стандартами НАТО", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, у неділю, 3 серпня, президент Зеленський призначив Анатолія Кривоножка командувачем Повітряних сил. До цього він рік був виконувачем обов'язків командувача після того, як з посади звільнили Миколу Олещука.

До командування Повітряними силами Кривоножко керував Повітряним командуванням "Центр". За ефективне управління отримав у 2023 році звання Героя України та "Золоту Зірку". Більше про нового командувача - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Денис ШмигальПовітряні сили УкраїниВСУ