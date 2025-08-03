Украинская авиация переходит на стандарты НАТО: Шмыгаль представил дорожную карту

Минобороны совместно с Воздушными силами создали дорожную карту развития возможностей украинской авиации. Документ разработали на основе Доктрины воздушной мощи НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Telegram-канале.
Как пояснил министр, Доктрина воздушной мощи НАТО - это стратегический документ о принципах и способах применения воздушных сил Альянса для безопасности и сдерживания агрессии.
"Эта доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров. Дорожная карта структурирована в соответствии с ключевыми функциями, определенными Доктриной НАТО", - рассказал Шмыгаль.
Дорожную карту, по его словам, сегодня представили президенту Владимиру Зеленскому. Ее цель - усилить способности Украины:
"Благодаря этому документу Воздушные силы ВСУ приобретут возможности сдерживать агрессию противника через способность применять воздушную мощь по стандартам НАТО", - добавил министр обороны.
Напомним, в воскресенье, 3 августа, президент Зеленский назначил Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил. До этого он год был исполняющим обязанности командующего после того, как с должности уволили Николая Олещука.
До командования Воздушными силами Кривоножко руководил Воздушным командованием "Центр". За эффективное управление получил в 2023 году звание Героя Украины и "Золотую Звезду". Больше о новом командующем - читайте в материале РБК-Украина.