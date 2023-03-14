Українська аеророзвідка знищила російську БМП під Куп'янськом (відео)
Ілюстративне фото: українська аеророзвідка знищила російську БМП під Куп'янськом (Getty Image)
Аеророзвідка Державної прикордонної служби знищила російську бойову машину піхоти під Куп'янськом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України.
"Куп’янський напрямок. Аеророзвідка ДПСУ "скидом" знищила ворожу БМП з розрахунком", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно українські артилеристи показали знищення російської БМП та "Камазу".
Раніше українські бійці знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ".
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