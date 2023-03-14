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Українська аеророзвідка знищила російську БМП під Куп'янськом (відео)

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Куп'янськ, Вівторок 14 березня 2023 13:19
Українська аеророзвідка знищила російську БМП під Куп'янськом (відео) Ілюстративне фото: українська аеророзвідка знищила російську БМП під Куп'янськом (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Аеророзвідка Державної прикордонної служби знищила російську бойову машину піхоти під Куп'янськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України.

"Куп’янський напрямок. Аеророзвідка ДПСУ "скидом" знищила ворожу БМП з розрахунком", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно українські артилеристи показали знищення російської БМП та "Камазу".

Раніше українські бійці знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса-АКМ".

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