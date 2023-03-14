Украинская аэроразведка уничтожила российскую БМП под Купянском (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Купянское направление. Аэроразведка ГНСУ "сбросом" уничтожила вражескую БМП с расчетом", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинские артиллеристы показали уничтожение российской БМП и КамАЗа.

Ранее украинские бойцы уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ".

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