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Украинская аэроразведка уничтожила российскую БМП под Купянском (видео)

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Купянск, Вторник 14 марта 2023 13:19
Украинская аэроразведка уничтожила российскую БМП под Купянском (видео) Иллюстративное фото: украинская аэроразведка уничтожила российскую БМП под Купянском (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Аэроразведка Государственной пограничной службы уничтожила российскую боевую машину пехоты под Купянском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Купянское направление. Аэроразведка ГНСУ "сбросом" уничтожила вражескую БМП с расчетом", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно украинские артиллеристы показали уничтожение российской БМП и КамАЗа.

Ранее украинские бойцы уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса-АКМ".

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Государственная пограничная служба Купянск
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