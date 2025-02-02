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Над Україною знову російські дрони: де загроза ударів

Фото: боєць мобільної вогневої групи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Російські війська ввечері 2 лютого 2025 року знову запустили кілька груп ударних дронів. Загрозу ударів оголошено для кількох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 22:50 повітряну тривогу оголошено в низці областей на півночі, сході, у центрі та на півдні України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

За даними Повітряних сил, спочатку кілька груп ударних ворожих безпілотників рухалися їх Херсонської області на Кривий Ріг. Окремі дрони фіксувалися на півночі Сумської та в Запорізькій області. Була загроза ударів для жителів Миколаївської області.

Актуальні загрози ударів по регіонах:

  • БПЛА з Миколаївської на Кіровоградську область північним курсом
  • БПЛА з Херсонської на Миколаївську область західним курсом
  • БПЛА з Кіровоградської на Полтавську область північним курсом
  • БПЛА з Дніпропетровської на Кіровоградську область північно-західним курсом
  • БПЛА південно-західніше Дніпра - вектор руху Кам'янське;
  • БПЛА з Харківської області на Полтавську західним курсом
  • БЕЛА на заході Сумської області курсом на північ
  • БПЛА в Чернігівській області курсом на захід

 

Нагадаємо, в ніч на 2 лютого російські війська атакували "Шахедами" Садівську громаду під Сумами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, обійшлося без постраждалих і жертв.

Крім того, внаслідок прильоту в Харкові сталася велика пожежа на підприємстві. Вогонь охопив площу близько 2 тисяч квадратних метрів.

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Війна Росії проти УкраїниАтака дронів