Над Україною знову російські дрони: де загроза ударів

Станом на 22:50 повітряну тривогу оголошено в низці областей на півночі, сході, у центрі та на півдні України.



Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

За даними Повітряних сил, спочатку кілька груп ударних ворожих безпілотників рухалися їх Херсонської області на Кривий Ріг. Окремі дрони фіксувалися на півночі Сумської та в Запорізькій області. Була загроза ударів для жителів Миколаївської області.

Актуальні загрози ударів по регіонах: