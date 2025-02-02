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Над Украиной снова российские дроны: где угроза ударов

Фото: боец мобильной огневой группы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Российские войска вечером 2 февраля 2025 года снова запустили несколько групп ударных дронов. Угроза ударов объявлена для нескольких областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена в ряде областей на севере, востоке, в центре и на юге Украины.

Фото: карта воздушны тревог (alerts.in.ua)

По данным Воздушных сил, сначала несколько групп ударных вражеских беспилотников двигались их Херсонской области на Кривой Рог. Отдельные дроны фиксировались на севере Сумской и в Запорожской области. Была угроза ударов для жителей Николаевской области.

Актуальные угрозы ударов по регионам:

  • БПЛА из Николаевской на Кировоградскую область северным курсом
  • БПЛА из Херсонской на Николаевскую область западным курсом
  • БПЛА из Кировоградской на Полтавскую область северным курсом
  • БПЛА из Днепропетровской на Кировоградскую область северо-западным курсом
  • БПЛА юго-западнее Днепра - вектор движения Каменское;
  • БПЛА из Харьковской области на Полтавскую западным курсом
  • БЕЛА на западе Сумской области курсом на север
  • БПЛА в Черниговской области курсом на запад  

 

Напомним, в ночь на 2 февраля российские войска атаковали "Шахедами" Садовскую общину под Сумами. В результате обстрела были повреждены жилые дома, обошлось без пострадавших и жертв

Кроме того, в результате прилета в Харькове произошел крупный пожар на предприятии. Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров.

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Война России против УкраиныАтака дронов