Над Украиной снова российские дроны: где угроза ударов

Российские войска вечером 2 февраля 2025 года снова запустили несколько групп ударных дронов. Угроза ударов объявлена для нескольких областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена в ряде областей на севере, востоке, в центре и на юге Украины.
Фото: карта воздушны тревог (alerts.in.ua)
По данным Воздушных сил, сначала несколько групп ударных вражеских беспилотников двигались их Херсонской области на Кривой Рог. Отдельные дроны фиксировались на севере Сумской и в Запорожской области. Была угроза ударов для жителей Николаевской области.
Актуальные угрозы ударов по регионам:
Напомним, в ночь на 2 февраля российские войска атаковали "Шахедами" Садовскую общину под Сумами. В результате обстрела были повреждены жилые дома, обошлось без пострадавших и жертв
Кроме того, в результате прилета в Харькове произошел крупный пожар на предприятии. Огонь охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров.
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