Над Украиной снова российские дроны: где угроза ударов

По состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена в ряде областей на севере, востоке, в центре и на юге Украины.



Фото: карта воздушны тревог (alerts.in.ua)

По данным Воздушных сил, сначала несколько групп ударных вражеских беспилотников двигались их Херсонской области на Кривой Рог. Отдельные дроны фиксировались на севере Сумской и в Запорожской области. Была угроза ударов для жителей Николаевской области.

Актуальные угрозы ударов по регионам: