Над Україною знову російські дрони: де загроза ударів
Російські війська ввечері 2 лютого 2025 року знову запустили кілька груп ударних дронів. Загрозу ударів оголошено для кількох областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 22:50 повітряну тривогу оголошено в низці областей на півночі, сході, у центрі та на півдні України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
За даними Повітряних сил, спочатку кілька груп ударних ворожих безпілотників рухалися їх Херсонської області на Кривий Ріг. Окремі дрони фіксувалися на півночі Сумської та в Запорізькій області. Була загроза ударів для жителів Миколаївської області.
Актуальні загрози ударів по регіонах:
- БПЛА з Миколаївської на Кіровоградську область північним курсом
- БПЛА з Херсонської на Миколаївську область західним курсом
- БПЛА з Кіровоградської на Полтавську область північним курсом
- БПЛА з Дніпропетровської на Кіровоградську область північно-західним курсом
- БПЛА південно-західніше Дніпра - вектор руху Кам'янське;
- БПЛА з Харківської області на Полтавську західним курсом
- БЕЛА на заході Сумської області курсом на північ
- БПЛА в Чернігівській області курсом на захід
Нагадаємо, в ніч на 2 лютого російські війська атакували "Шахедами" Садівську громаду під Сумами. Унаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, обійшлося без постраждалих і жертв.
Крім того, внаслідок прильоту в Харкові сталася велика пожежа на підприємстві. Вогонь охопив площу близько 2 тисяч квадратних метрів.
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