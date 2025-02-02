Над Україною знову російські дрони: де загроза ударів

Російські війська ввечері 2 лютого 2025 року знову запустили кілька груп ударних дронів. Загрозу ударів оголошено для кількох областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 22:50 повітряну тривогу оголошено в низці областей на півночі, сході, у центрі та на півдні України.



Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua) За даними Повітряних сил, спочатку кілька груп ударних ворожих безпілотників рухалися їх Херсонської області на Кривий Ріг. Окремі дрони фіксувалися на півночі Сумської та в Запорізькій області. Була загроза ударів для жителів Миколаївської області. Актуальні загрози ударів по регіонах: БПЛА з Миколаївської на Кіровоградську область північним курсом

БПЛА з Херсонської на Миколаївську область західним курсом

БПЛА з Кіровоградської на Полтавську область північним курсом

БПЛА з Дніпропетровської на Кіровоградську область північно-західним курсом

БПЛА південно-західніше Дніпра - вектор руху Кам'янське;

БПЛА з Харківської області на Полтавську західним курсом

БЕЛА на заході Сумської області курсом на північ

БПЛА в Чернігівській області курсом на захід