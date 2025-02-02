Над Украиной снова российские дроны: где угроза ударов

Российские войска вечером 2 февраля 2025 года снова запустили несколько групп ударных дронов. Угроза ударов объявлена для нескольких областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По состоянию на 22:50 воздушная тревога объявлена в ряде областей на севере, востоке, в центре и на юге Украины.



Фото: карта воздушны тревог (alerts.in.ua) По данным Воздушных сил, сначала несколько групп ударных вражеских беспилотников двигались их Херсонской области на Кривой Рог. Отдельные дроны фиксировались на севере Сумской и в Запорожской области. Была угроза ударов для жителей Николаевской области. Актуальные угрозы ударов по регионам: БПЛА из Николаевской на Кировоградскую область северным курсом

БПЛА из Херсонской на Николаевскую область западным курсом

БПЛА из Кировоградской на Полтавскую область северным курсом

БПЛА из Днепропетровской на Кировоградскую область северо-западным курсом

БПЛА юго-западнее Днепра - вектор движения Каменское;

БПЛА из Харьковской области на Полтавскую западным курсом

БЕЛА на западе Сумской области курсом на север

БПЛА в Черниговской области курсом на запад