Над Україною зафіксували дві групи БПЛА: у Повітряних силах назвали напрямки

Перша група російських дронів знаходиться в районі адмінкордону Сумської та Чернігівської областей та рухається в напрямку Києва.

Друга група знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей і рухається в напрямку Кропивницького.

Повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Також, рух безпілотників помітили в напрямку Черкас.

Атаки РФ по Україні

Російські окупанти продовжують здійснювати удари ракетами та дронами по території України. 28 серпня російські військові запустили дрон-камікадзе на Нікополь. В результаті атаки постраждали чотири особи.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 27 серпня ворог випустив групу ракет з Ту-95МС.Системи ППО, зокрема, працювали в Черкаській області, а також на підступах до Києва.