ua en ru
Пн, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти запустили дрон на Нікополь, є руйнування (фото)

Понеділок 28 серпня 2023 18:53
UA EN RU
Окупанти запустили дрон на Нікополь, є руйнування (фото) Ілюстративне фото: (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові запустили дрон-камікадзе на Нікополь. В результаті атаки постраждали чотири особи.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе", - заявив він.

У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома.

Крім того, а результаті атаки на місто пошкоджена адмінбудівля. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Також понівечені пʼять автомобілів.

Фото: Окупанти запустили дрон на Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські атаки на Дніпропетровську область

Російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області, яка розташована поблизу лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня війська РФ знову вдарили по Нікополю, і внаслідок ворожих атак загинула одна людина - 59-річний чоловік.

Нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті автомобілі.

Перед цим, 19 серпня, у Нікополі та Марганецькій громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 82-річна жінка, і були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газопровід.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
NEWS
Резніков зробив заяву щодо мобілізації в Україні: чи буде нова хвиля
Резніков зробив заяву щодо мобілізації в Україні: чи буде нова хвиля
DAILY
Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Довіряй, але перевіряй. На яких умовах Захід готовий давати Україні гроші