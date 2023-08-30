Над Україною зафіксували дві групи БПЛА: у Повітряних силах назвали напрямки
У небі над Україною сьогодні вночі, 30 серпня зафіскували дві групи ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командування Повітряних сил Збройних сил України.
Перша група російських дронів знаходиться в районі адмінкордону Сумської та Чернігівської областей та рухається в напрямку Києва.
Друга група знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей і рухається в напрямку Кропивницького.
Повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Також, рух безпілотників помітили в напрямку Черкас.
Атаки РФ по Україні
Російські окупанти продовжують здійснювати удари ракетами та дронами по території України. 28 серпня російські військові запустили дрон-камікадзе на Нікополь. В результаті атаки постраждали чотири особи.
За даними командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 27 серпня ворог випустив групу ракет з Ту-95МС.Системи ППО, зокрема, працювали в Черкаській області, а також на підступах до Києва.
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