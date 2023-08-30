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Над Україною зафіксували дві групи БПЛА: у Повітряних силах назвали напрямки

Україна, Середа 30 серпня 2023 00:54
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Над Україною зафіксували дві групи БПЛА: у Повітряних силах назвали напрямки Фото: в небі над Україною зафіксували дві групи ворожих дронів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У небі над Україною сьогодні вночі, 30 серпня зафіскували дві групи ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Перша група російських дронів знаходиться в районі адмінкордону Сумської та Чернігівської областей та рухається в напрямку Києва.

Друга група знаходиться в районі меж Дніпропетровської та Миколаївської областей і рухається в напрямку Кропивницького.

Повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Також, рух безпілотників помітили в напрямку Черкас.

Атаки РФ по Україні

Російські окупанти продовжують здійснювати удари ракетами та дронами по території України. 28 серпня російські військові запустили дрон-камікадзе на Нікополь. В результаті атаки постраждали чотири особи.

За даними командування Повітряних сил ЗСУ, в ніч проти 27 серпня ворог випустив групу ракет з Ту-95МС.Системи ППО, зокрема, працювали в Черкаській області, а також на підступах до Києва.

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