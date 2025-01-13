У Києві та Київській області було чути вибухи: працює ППО

Пізно ввечері, 13 січня, у Києві та Київській області пролунали вибухи. По ворожим дронам працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні о 23:14.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ закликали мешканців столиці, а також Броварів та Вишгорода - перебувати в укриттях.

Оновлено о 23:25

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що сили ППО працюють і в регіоні.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги. Крім того, дотримуватися інформаційної тиші - не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Оновлено о 23:51

"Сили ППО працюють на Оболоні. Перебувайте в укриттях! Атака БпЛА на столицю триває", - поінформував Кличко.

Водночас у КМВА теж підтвердили, що в столиці працює ППО.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:21 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.