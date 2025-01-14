Україною шириться тривога через загрозу "Шахедів": де попереджають про небезпеку

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Ворожі дрони "заходять" на територію України через прикордоння Чернігівської області, а також через південь - Херсонську та Миколаївську області.

Рух ворожих ударних дронів:

дрони в центрі та на півдні Харківської області, курс - західний/південно-західний/північно-західний;

дрони на півдні Сумської області, курс - західний/південно-західний;

дрони в центрі та на північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний;

дрони на сході Миколаївської області, курс - західний;

дрони на півночі Дніпропетровської області, курс - південний.

Також російські дрони було зафіксовано у Київській області з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, вчора у Києві та низці регіонів України оголошували сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару. Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль, яка курсувала через Сумську область.

Також вчора ввечері у Києві та Київській області лунали вибухи. Тоді по ворожих дронах працювало ППО.