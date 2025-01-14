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Україною шириться тривога через загрозу "Шахедів": де попереджають про небезпеку

Ілюстративне фото: Росія ввечері 14 січня запустила "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України ввечері вівторка, 14 січня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, російська армія запустила декілька груп безпілотників з різних напрямків.

Ворожі дрони "заходять" на територію України через прикордоння Чернігівської області, а також через південь - Херсонську та Миколаївську області.

Рух ворожих ударних дронів:

  • дрони в центрі та на півдні Харківської області, курс -  західний/південно-західний/північно-західний;
  • дрони на півдні Сумської області, курс - західний/південно-західний;
  • дрони в центрі та на північному сході Чернігівської області, курс - південно-західний;
  • дрони на сході Миколаївської області, курс - західний;
  • дрони на півночі Дніпропетровської області, курс - південний.

Також російські дрони було зафіксовано у Київській області з північно-східного напрямку.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Повітряна тривога в Україні

Нагадаємо, вчора у Києві та низці регіонів України оголошували сигнал повітряної тривоги через загрозу балістичного удару. Повітряні сили попереджали про  швидкісну ціль, яка курсувала через Сумську область.

Також вчора ввечері у Києві та Київській області лунали вибухи. Тоді по ворожих дронах працювало ППО.

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Війна в УкраїніПовітряні сили УкраїниПовітряна тривога